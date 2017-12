Conmigo los capitalinos ganarán más: Xavier González Zirión

Xavier González Zirión, precandidato independiente a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se dice un hombre honesto que ofrece a los capitalinos invertir cada peso, cada centavo enfocado a los ciudadanos con proyectos que potencien su nivel de vida. Se dice molesto “con las raterías” y equivocaciones de los políticos en el poder, porque se le da “manga ancha” al crimen organizado. Los políticos actuales solo obedecen intereses de partido “a base del desvío del erario público y el contubernio con grupos delincuenciales para mantenerse en el poder”.

En entrevista con El Sol de México el aspirante independiente por la organización Podemos Juntos explica que trabajará para que durante los dos primeros años de su administración los habitantes de la ciudad perciban 40% más que en la actualidad, pretende quitar los verificentros y adquirir tecnología de punta que detecte a los automóviles contaminantes, así como organizar un plan para modificar la movilidad de la ciudad y así desterrar el programa Hoy No Circula, ya que todo ello representa corrupción, ya que muchas de las veces el capitalino se tiene que “mochar” para que su auto pase la verificación.

Entre otros de los planes que tiene está el de quitar las fotomultas, colocar Internet gratuito en toda la ciudad para que los jóvenes tengan acceso a nuevas tecnologías, a la cultura y a la educación, invertir en una nueva línea del Metro y convertir a la ciudad en la capital de los negocios que se realizan en América Latina.

Espera que la gente vote por los candidatos de Podemos Juntos, agrupación que él dirige, y que así pueda tener los diputados locales necesarios para que se pueda cambiar el marco jurídico que permita que los funcionarios que actúen en contra de la ciudadanía, que se ligue con grupos criminales, sea cesado y encarcelado.

Como independiente manifiesta que el trámite para registrarse ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de recabar el 1% del padrón electoral capitalino (lo que representa más de 74 mil firmas), le ha servido para acercarse más a la gente y que se conozcan sus propuestas.

De su registro, habla con entusiasmo y señala que lleva 120 mil firmas enviadas a las autoridades electorales, de las cuales más de 80 mil ya han sido revisadas, por lo que su nombre ya está en la boleta electoral que definirá al próximo jefe de gobierno el 1° de julio de 2018.

Hace un llamado a los electores para que no voten por los partidos y busquen una alternativa en los candidatos independientes, porque son lo mismo. “Morena, independientemente de López Obrador, aquí en el Distrito Federal, son los ladrones y rateros de siempre multiplicados . No voten por esa porquería. Que no voten por el PRD y este frente raro, que piensen en los independientes como la salida de la ciudad para un nivel de vida mejor, nada más, y solo estamos nosotros hasta hoy”.

A continuación se presenta la entrevista.

¿Por qué quiere ser jefe de gobierno?

XGZ: “Yo quiero ser jefe de gobierno porque ya llevo mucho tiempo viendo los problemas de la ciudad. Muy molesto de cómo nos gobiernan. Es una ratería tras otra, una equivocación tras otra, un dispendio tras otro, y la calidad de vida en lo personal y de todos los ciudadanos de la capital ha bajado mucho.

La inseguridad ha subido mucho por contubernios que tienen los gobernantes con el crimen organizado y por corrupción. Y yo tengo la obligación de estar, y con mucho gusto, es un reto para mí, porque tengo los programas y proyectos para que esta ciudad se vaya para arriba, para que los ciudadanos tenga mejor nivel de vida”.

¿Qué ofrece a los capitalinos para que lo elijan jefe de gobierno?

XGZ: “¿Qué ofrezco? Tienes que contrastarlo contra lo que ofrecen mis dos contendientas (refiriéndose a las precandidatas Claudia Sheinbaum (Morena) y Alejandra Barrales (Al frente por la Ciudad de México), tanto el PRD y el Frente, tanto como el otro frente que encabeza Morena, significan exactamente lo mismo, de hecho los de Morena y gente que estaba en el PRD son unos rateros como Víctor Hugo Romo, como René Bejarano; son unos narcotraficantes como el delegado de Xochimilco, el delegado de Tláhuac; mucha gente que trabajó con Sheinbaum en Tlalpan; como el delegado, ex delegado ahora de la Cuauhtémoc (Ricardo Moneal) y lo que ellos representan es el mantenimiento de partidos políticos a base del desvío del erario público y el contubernio con grupos delincuenciales para mantenerse en el poder.

Yo lo que represento es gasto público enfocado en cada peso y cada centavo enfocado a los ciudadanos con proyectos para que se potencie su nivel de vida”.

¿Cuáles son sus proyectos?

XGZ: “Yo detecté ya 40 mil millones de pesos que se gastan en política, llámale se lo roban para acarrear, para comprar votos, para comprar tranquilidad como en otros partidos políticos, que no los molesten. Y ese dinero yo lo voy a adjudicar a beneficiar a los ciudadanos. ¿Cómo? En el primer año voy a pavimentar todo lo que haga falta en la Ciudad de México. Cuesta 25 mil millones de pesos.

El primer año voy a iniciar un programa con una línea del metro que cuesta 15 mil millones Una línea del Metro eficiente y sin corrupción en el manejo de los recursos.

Voy a hacer una cúpula de Internet para que toda la ciudad tenga internet gratuito. De esta manera los ciudadanos tendrán acceso a educación y capacitación

Traemos un gran proyecto para convertir a la Ciudad de México en el centro de negocios para todas las compañías que trabajan en América Latina. Eso no lo han promocionado y las compañías están más que dispuestas”.