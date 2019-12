Conocer en 11 horas el Metro, un reto extremo

"Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Cuitláhuac, ya pasamos por Popotla y el Colegio militar; ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas; si me sigue esta nostalgia yo me bajo en la Normal”, cantaba Chava Flores sobre los viajes en el Metro, esos que ahora también podrían ser considerados como un deporte extremo con el nuevo reto que surgió de sus entrañas.

Se trata del #cdmxmetrochallenge, que nació con Paty y Bastien, una chilanga y un extranjero, que se adentraron en la ciudad subterránea para redescubrir, en 11 horas y 13 minutos, las curiosidades, extrañezas, bondades y fallas que tiene el Metro de la Ciudad de México.

Decidieron recorrer cada una de las 12 líneas del Metro a través de un algoritmo que les indicó desde dónde empezar y el viaje que debían seguir. El recorrido comenzó el pasado viernes 13 en la estación Barranca del Muerto, pues es la más cercana al domicilio de Paty.

“Lo hicimos el viernes 13 pues queríamos hacerlos antes de que acabara el año y Bastian salía de México. Empezamos a las 6 am, traía mi bolsa, Bastian una mochila y un suéter que no sacamos en todo el día. No teníamos agua ni comida, sólo el mapa del Metro”, cuenta ella en entrevista con este diario.

Para contar cada uno de los pasos que dieron en los andenes y trenes, decidieron documentarlo a través de Twitter y luego su travesía la plasmaron en un gran post que esperan sea la guía para quienes deseen romper el récord. Gastaro tres boletos, se alimentaron con una guajolota, unos cheetos naranjas, un café de leche de almendras moka y una dona del seven.

En sus propias palabras, este fue el resumen: recorrieron 195 estaciones, hicieron 267 paradas, transbordaron 16 veces, pasaron por 72 estaciones más de una vez, y recorrieron 275 kilómetros aproximadamente. “La estimación de tiempo del programa contra el tiempo que nos tomó recorrer todas las estaciones del metro en la vida real, fue de 539 minutos vs 673 minutos, o sea, 2 horas con 14 minutos de diferencia”, contaron.

¿Y qué pasó durante las 11 horas? Ambos coinciden en que la compañía fue clave para no abortar la misión, viajar en el vagón mixto fue clave pues de separarse, abonarían más tiempo y solo tuvieron un inconveniente: perdieron sólo un tren en Chabacano a las 8:44 por que venía muy lleno.

Y como Chava Flores, también se arrepintieron de no haber hecho de las aguas.

En el recorrido original no contemplaron en dónde se encontraban los sanitarios.

“No nos alimentamos tanto, a las 10 am salimos porque sólo compramos dulces en los vagones. No queríamos hacer pausa, sólo salimos en Constitución de 1917”, contó Bastian.

Libraron la hora pico de las 8am en Martín Carrera, y disfrutaron de la línea 12 pues viajaban en contraflujo. Consideran que la línea azul era la más llena y por la que más pasaron.

Algunos chilangos ya han seguido sus pasos, sin embargo no lograron batir la marca aunque en la lista de estos aventurados capitalinos está la propia director del Metro, Florencia Serranía, quien desea lanzarse y lograr menos de 11 horas desenmarañando a este sistema de transporte.

Estas son las reglas: Es necesario estar adentro del vagón (sin necesidad de bajarse) en las 195 estaciones del Metro de la Ciudad de México, por lo menos una vez (en las 195 estamos contando “duplicadas”, por ejemplo, Pantitlán cuenta cuatro veces).

Es necesario documentar todo el recorrido y reunir la mayor evidencia posible. Llevar un cronómetro desde el inicio hasta el fin, registrar la hora en cada estación en la lista de la ruta que incluya las 195 estaciones del subterráneo en el orden en que viajaste y publicar actualizaciones usando #cdmxmetrochallenge.

El tiempo cuenta desde el momento de subir al vagón en la primera estación, hasta bajar del vagón en la última estación de tu ruta (por ninguna razón se debe detener el cronómetro, ni en el momento de ir al baño).