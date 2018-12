Proponen a policías auxiliares para escoltas

El Consejo Nacional de Seguridad Privada considera que no se deben destinar la fuerza de la policía de investigación hacia el equipo de escoltas, pues coincidió con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en que la policía auxiliar es un cuerpo óptimo para este servicio.

Raúl Sapiens, presidente de este consejo, afirmó en entrevista para El Sol de México que la seguridad privada tampoco es una opción para reponer esta tarea, aunque podría existir la posibilidad siempre y cuando la administración capitalina haga una buena selección de una empresa que brinde sus servicios.

“Como consejo, pedimos que no destinen elementos de la propia Secretará de Seguridad Pública a dar servicios de escoltas, que mejor lo usen en sus policías complementarias, pero que no usen el estado de fuerza de la policía de investigación para este servicio”, indicó.

Sheinbaum resaltó que “no era justo” que la ciudadanía no tuviera a estos policías en las calles y que de manera gratuita cuidaran a ciertas personas.

En este sentido, Sapiens reconoció que sí hubo un exceso en la asignación de escoltas que cuidan de los funcionarios de alto rango y que si bien ahora por norma, los únicos que seguirán con escoltas son los ex jefes de Gobierno, ex procuradores y ex secretarios de Seguridad Pública locales de la pasada administración, el acompañamiento también debería aplicar hacia algunos jueces que llevan casos delicados.

“Se tiene que valorar y determinar quiénes necesitan protección encaminado por las labores que detentan en materia de procuración e impartición de justicia, como la procuradora, quizá algunos fiscales que manejan información delicada y también algunos jueces, quizá también a testigos protegidos”, señaló.

Sapiens destacó que la seguridad privada es una actividad muy diferente a las labores de seguridad pública por lo que ellos podrían apoyar con la tecnología y equipo que dotarían de mayor información para este servicio de escoltas.

“Somos los ojos de lo que pasa en plazas, fraccionamientos, lo que debe de aprovechar que muchas empresas cuentan con temas de análisis de información, cámaras que puedan estar enlazadas a los C5 para dotar de mayor información y darlo con SSP”, dijo.

Mil 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina que hacían de escoltas de exfuncionarios y empresarios regresarán a las calles, sumado a vehículos que acompañaban estos actos, advirtió Sheinbaum como uno de sus primeros actos de gobierno.

Si bien este anuncio fue reconocido por el consejo, lanzaron un llamado a la jefa de Gobierno para que se realice la capacitación necesaria tanto de estos elementos como del ya extinto cuerpo de granaderos.

“Debe ser una capacitación que debe permear a todo el cuerpo policial, deben ganarse la confianza de los ciudadano, debe ser personal capacitado que trabajará bajo estándares de imparcialidad, respeto a derechos humanos”, sostuvo.

Sapiens insistió en que que se les debe dotar de equipo y tecnología para que puedan en realidad cumplir con la función de reintegración de prevención del delito y protección civil.

“Es necesaria una buena capacitación para que los planes no queden en una intención sino que se logre recuperar la seguridad en la capital”, finalizó.

