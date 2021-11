Construcciones de CDMX, obligadas a usar material reciclado

Las obras públicas y privadas que se construyan en la Ciudad de México tendrán que hacerse con materiales reciclados, una obligación impuesta con la actualización de la Norma Ambiental 007 que entró en vigor el pasado 18 de octubre.

Andrée Lilian Guigue Pérez, directora general de regulación ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), explicó en entrevista con El Sol de México, que el Gobierno se preparó para este cambio a finales de 2019 para que todos los particulares que hagan una demolición de un inmueble envíen ese material a planta de reciclaje y los que quieran construir obra nueva lo reutilicen.

“Justamente para contemplar que en todas las obras públicas y privadas se utilicen los agregados reciclados, es decir, que las obras utilicen en su construcción material reciclado y no solamente materiales vírgenes, porque de otra forma estamos generando demasiado residuos de la construcción y demolición, lo que regularmente conocemos como cascajo, y no va haber planeta que nos alcance para disponer del cascajo si no hacemos uso de él”, explicó.

Guigue agregó que la norma es una dinámica de economía circular que evita la contaminación y por eso desde hace poco más de un mes entró en vigor. Argumentó que les da la oportunidad de pensar en una perspectiva de futuro mucho mejor para la ciudad, en donde aprovechen toda la cantidad de residuos que se genera de la construcción.

“El total de la obra deberá ser con materiales reciclados a excepción de los aspectos estructurales, porque todavía en el mundo se sigue investigando si los materiales reciclados tienen la condición de soportar una obra, pero todo lo que no sea la estructura de un edificio o una construcción va a tener que ser definitivamente materiales reciclados (como metales, mampostería, el concreto, pétreo, concreto armado, la mezcla asfáltica, todos los elementos constructivos)”, señaló.

¿Quién va a vigilar que se aplique la norma? Guigue explicó que ya la enviaron a la Consejería Jurídica para que se abra la convocatoria y los organismos certificadores se inscriban en un padrón de la Secretaría de Medio Ambiente. Estos organismos harán la verificación.

Como ninguna norma puede ser retroactiva, las obras en proceso no tienen que acatarla. Sólo todos los interesados que solicitaron la autorización de proyectos a partir del 18 de octubre tienen que cumplirla. "Previo no puede ser, aunque sí se están haciendo la invitación", destacó la funcionaria.

Guigue adelantó que los primeros edificios o obras construidos con esta nueva normatividad se verán en alrededor de dos años. "Desde que traen el proyecto para que se les autorice en materia ambiental, ya nos deben traer el esquema de cómo harán el cumplimiento a la Norma 007".

Ayer, durante su comparecencia, la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, afirmó ante los diputados locales que a la par de esta mejora normativa, se apoyó y promovió el establecimiento de plantas de reciclaje de estos materiales. Actualmente existen en la ciudad tres plantas, a las que pronto se sumarán dos más, con lo que el gobierno local busca incrementar la capacidad de tratamiento de estos residuos que la ciudad genera.