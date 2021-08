Construcciones sobre Reforma generará más de 29 mil empleos

Sobre Paseo de la Reforma y a sus alrededores se proyecta la construcción de 27 inmuebles, algunos para vivienda y otros para oficinas, se prevén más de 29 mil empleos directos e indirectos.

En la presentación de las acciones emergentes para la reactivación de la construcción, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa, explicó que de estos 27 proyectos 24 estarán sobre Paseo de la Reforma y el resto alrededor.

Lo que generará una inversión de 9 mil a 14 mil millones de pesos, y en obras de infraestructura urbana –que tiene que ver con la movilidad en el espacio público para mejorar el entorno llevará de 400 a 750 millones de pesos.

En estos 27 proyectos se generarán 18 mil empleos directos y 11 mil 800 empleos indirectos.

"El sector de la construcción es un ramo importante para reactivar el trabajo en la Ciudad de México ya que representa alrededor de 70 por ciento de la reactivación directa de empleo, entonces, por eso el enfoque que tenemos de ser facilitadores en todo el ramo administrativo", justificó el funcionario.

Estos son los 27 proyectos

Hamburgo 188

Hamburgo 158

Paseo de la Reforma 336

Paseo de la Reforma 489

Río Tiber 78

Río Por 83

Florencia 13, 15, 17 y 19

Berna 16

Paseo de la Reforma 445

Antonio Caso 19

Jos3 Vasconcelos 32

Paseo de la Reforma 30

Paseo de la Reforma 435, 443 y 453

Marsella 23

Chapultepec 430

Plaza de la República 31 y 35

Paseo de la Reforma 159

Paseo de la Reforma 279

Para los desarrolladores, hay una excepción de unas alcaldías al sur de la capital mexicana, por la falta del agua: Iztapalapa, Milpa Alta, Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, donde no entrarían en este acuerdo de facilidades para la vivienda de hospitales y escuelas.

Empresarios

El presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Enrique Téllez Kuenzler destacó que esta cámara tiene 24 proyectos que ya está trabajando de la mano con Seduvi, aunque no son todos en Paseo de la Reforma, y calculó una inversión de 3 mil millones de dólares.

“Los tenemos en diferentes Alcaldías: en la Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo, en Benito Juárez, en Álvaro Obregón y en algunas de las otras alcaldías; no tocamos las alcaldías, aunque nos gustaría, no estamos tocando las alcaldías que ahorita requieren de una inversión en infraestructura e incluyen giros como hospitales, educación, usos mixtos, oficinas, hoteles y vivienda”, destacó.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) – Comisión Valle de México, Yuri Zagorin Alazraki, preciso que tienen 21 proyectos para iniciar en menos de tres meses, en el que se realizarán 4 mil 900 viviendas, que significan alrededor de mil millones de dólares.

“Nos dimos a la tarea de hablar con cada uno de nuestros socios y entender sus planes de aquí a 12 meses, y de aquí a 12 meses, les comento que me sorprendió gratamente, que podemos llegar a tener cerca de 6 mil millones de dólares; y, esto se traduce, no quiere decir que estarán terminadas, pero podrán estar iniciadas, en que podemos tener, en tubería, cerca de 40 mil viviendas; sería algo que no hemos visto en mucho tiempo”, comentó.

Por su parte, el Presidente Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC-CDMX), Sabino Varela Aramburo, señaló que tiene en proceso de registro, en el Programa de Vivienda Incluyente para Trabajadores, 12 proyectos, pero prevén haya algunos otros.

“Tenemos una campaña de difusión dentro de nuestra Cámara para nuestros afiliados, para poder incrementar este número; ahorita, estamos alrededor de un estimado de inversión de 6 mil millones de pesos en este tipo de vivienda”, indicó.