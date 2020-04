Contaminación no cede en CDMX pese a medidas de contingencia sanitaria

La calidad del aire en la Ciudad de México se mantiene como mala, a pesar de que el 60% del parque vehicular dejó de circular por las restricciones aplicadas ante la pandemia de Covid-19 y eso se debe, entre otras cosas, a los incendios forestales y la falta de planeación en su desarrollo, señaló el especialista José Antonio Benjamín Ordóñez Diaz.

En entrevista, el catedrático del Tecnológico de Monterrey, con doctorado en Ecosistemas y Ciencias, advirtió que el punto de quiebre de la capital del país ya llegó y se inició el año pasado, cuando se dieron puntos críticos de contaminación. “Esta es una oportunidad para cambiar”.

Como en 2019, nuevamente los incendios forestales fueron los detonantes de la mala calidad del aire, de los cuales destacó tres que se registraron en zonas verdes del Norte de la ciudad y también hacia el Cerro de la Estrella, los cuales, planteó, son puntos convergentes y lugares por donde entra el aire a la capital.

En otras ocasiones, la fábrica de viento no trabajo y eso incidió en lo anterior y en que ayer en términos generales la calidad del aire era mala.

El también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que las conflagraciones en las áreas boscosas no fueron naturales, sino que provocados porque se encontraron precursores y que eso fue producto de personas, que están bastante mal porque dañan terriblemente a la capital del país.

Estos siniestros, aseguró, cambiaron la configuración de la calidad del aire “y si bien teníamos un respiro por las restricciones sanitarias que tenemos, porque la gente no está utilizando sus vehículos; no está haciendo carne al carbón; no están trabajando las fábricas, que emiten ciertos contaminantes, pues prácticamente nos permite ver la vulnerabilidad”, expresó el especialista.

A esto se suma la ola de calor que se vive en la capital, la cual se acentúa cuando se enciende un vehículo y mencionó al Metrobús como ejemplo, porque emite partículas PM25, su motor consume diésel y genera un potencial de calentamiento de 900 unidades.

Reprochó a las personas que generan los incendios alrededor de la Ciudad de México, porque quieren cambiar el uso del suelo, pero dañan a los ecosistemas, generan enfermedades broncorespiratorias, cardiacas y de visión.

Citó datos de la Organización Mundial de la Salud, según las cuales en la Ciudad de México mueren 25 mil personas anualmente por enfermedades.

En términos generales, opinó que la Ciudad de México tiene una característica de un urbanismo con una calificación de ausente, porque desde su fundación, como Nueva España, ha tratado de cambiar su entorno natural, sin entender la funcionalidad del ecosistema, y sus lagos fueron desecados, pero ahora enfrenta un déficit hídrico muy elevado y grave.

Asimismo, presenta un hacinamiento urbano sin precedentes, con el mayor número de habitantes por metro cuadrado y eso se acentúa más en Iztapalapa.





