Copred recibió más de mil quejas por discriminación durante pandemia

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) recibió en 2020, durante la pandemia por Covid-19, mil 215 atenciones entre las cuales en 130 casos la persona peticionaria o agraviada tiene una discapacidad.

La institución dio a conocer a El Sol de México que en estas 130 atenciones, se iniciaron 10 procedimientos (cinco quejas y cinco reclamaciones), de estos 10 casos, cinco de ellos ocurrieron en el ámbito laboral: en cuatro la razón fue su discapacidad, y en uno su condición de salud.

Además, en tres de ellas se vulneró el derecho al trabajo, y en dos el derecho a la igualdad y la no discriminación.

Copred informó que durante el año 2021, con corte al 11 de marzo se han registrado 244 atenciones en total, entre las cuales en 10 casos el agraviado ha sido una persona con discapacidad. En los 10 casos, la modalidad de intervención ha sido orientación.

A esto se le suma que las personas con discapacidad, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), sólo una de cada 10 personas con discapacidad congnitiva o mental tienen empleo en México y según, la Organización Internacional del Trabajo esta discriminanción está relacionada a prejuicios de la sociedad.

Ante esta discriminación digirada a este grupo vulnerable, Neverías Frody destacó que por ello tomó la decisión de dar empleo a 50 personas con Síndrome de Down quienes podrán dejar su solicitud de empleo, se las recibirán entre los meses de marzo y abril, en cualquiera de las 47 sucursales, entre la Ciudad de México, Estado de México y la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Aunque si no están en condiciones de asistir físicamente, también pueden enviar la solicitud a través de los medios digitales de la misma empresa.

Las plazas de trabajo son para servir nieves, helados y todos los postres de portafolio, así como preparar los alimentos, explicó Beatriz Rodríguez, directora general de las neverías. Explicó que el personal recibirá capacitación como cualquier otro trabajador que se integre.

“Las discapacidades son la octava causa de discriminación en México, entonces sí hay mucho trabajo por hacer y creo que Frody tiene esta obligación de transmitir este mensaje a las nuevas generaciones, y hacerlo tan normal que parezca lo que es, nos tenemos que ir adaptando mucho más a que la gente con discapacidad se integre de una manera natural a los grupos laborales”, mencionó.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las personas con discapacidad que tiene origen en el nacimiento, como el Síndrome Down, 72.2 por ciento están solteras. Esto no significa que no tengan hijos.

Asimismo, las personas con discapacidad psicosocial tienen menor grado de asistencia escolar, con 29.4 por ciento.