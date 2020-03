Coronavirus: bandas cancelan pero show continúa en Vive Latino 2020

Ante el temor de la cancelación de eventos masivos en la Ciudad de México por la alerta de coronavirus, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad tiene una buena noticia para los ansiosos del Vive Latino 2020: el show sigue en pie y sí habrá conciertos.

En conferencia de prensa, la mandataria afirmó que el evento de este 14 y 15 de marzo continuará debido a que no es necesario la suspensión de estas actividades masivas porque la alerta de esta enfermedad se encuentra en fase uno.

Sheinbaum aseguró que hay coordinación con autoridades sanitarias federales para tomar decisiones sobre este tipo de eventos. Por otro lado confió que ni el sector empresarial, ni el turístico han solicitado la suspensión de eventos.

Bandas cancelan

Sin embargo algunas bandas y artistas invitados no podrán presentarse por problemas de traslados y afectaciones en sus países afirmó el festival en su cuenta de Twitter.

"Extrañaremos a All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla", anunció este viernes el Vive Latino.

Ayer se dio a conocer que la banda She Wants Revenge no podrá presentarse en el Vive Latino, Monterrey y Guadalajara por la contingencia del coronavirus.

Otras bandas que podrían cancelar sus presentaciones en las próximas horas serían Guns N' Roses, The Rasmus, The Cardigans y Mogwai por las condiciones internacionales de sus presentaciones.

Los organizadores explicaron que como medida de precaución se tomará la temperatura a los asistentes antes de ingresar con unas pistolas especiales y qué se contará con gel antibacterial en todos los puestos de alimentos.

Mientras que en las pantallas se emitirán mensajes con recomendaciones sobre el cuidado personal.

Los productores del Vive Latino dicen que es seguro el desarrollo del festival.

