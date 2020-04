CDMX tiene 400 unidades de cuidados intensivos: Sheinbaum

Este viernes, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en un recorrido de supervisión a la infraestructura hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en el Hospital General de Zona 32, en la alcaldía Coyoacán.

Ahí la mandataria capitalina aseguró que la red hospitalaria de la Ciudad de México cuenta con 400 unidades de cuidados intensivos que podrá a aportar para la atención de las personas que tengan síntomas graves causados por la enfermedad COVID-19.

Foto: Presidencia

“La ciudad puede llegar a tener en este mes, que nos hemos venido preparando: 400 unidades de cuidados intensivos para poder coordinarnos con todo el Gobierno de México y atender adecuadamente a toda la población de la Zona Metropolitana del Valle de México”, aseguró.

Recordó que en la capital mexicana han sido reportados 327 casos de Covid-19, 757 casos sospechosos y 13 defunciones; de esta manera fueron preparadas 400 unidades de cuidados intensivos para atender casos de coronavirus para que en coordinación con el Gobierno de México se pueda atender a quien lo necesite.

“Estamos coordinados con las instituciones públicas del Gobierno de México y estamos trabajando, por un lado, en todas las acciones preventivas desde esta campaña de Quédate en casa, apoyos que hemos dado desde el Gobierno de la Ciudad de México; asimismo, como las llamadas de Locatel, el SMS, que permiten a la gente tener contacto con un médico vía telefónica para resolver todos sus cuestionamientos y darles indicaciones”, comentó.

Por su parte, el presidente López Obrador comentó que supervisar la infraestructura que estará a disposición de los ciudadanos es fundamental para estar prevenidos en caso de que aumenten los números de casos positivos de Covid-19.

“Lo preventivo es lo básico. Prevenir, no solo curar. Si seguimos haciendo caso a las recomendaciones de no salir de la casa, de cuidarnos, vamos a poder tener bajo control la epidemia, que no se dispare la curva de infectados, que se mantenga horizontal en el tiempo para que tengamos todas las instalaciones de salud necesarias y que, como lo estamos haciendo, nos preparemos”, comentó.