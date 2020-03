Exhortan al Gobierno de CDMX no abandonar a trabajadores informales

La organización internacional Wiego -que trabaja con grupos de trabajadores vulnerables que están en el sector informal- exhortó a la jefa de Gobierno de la Ciudad México, Claudia Sheinbaum, a voltear a ver a los 3.06 millones de trabajadores que se encuentran en el sector informal para que puedan sobrevivir durante esta contingencia sanitaria del coronavirus Covid-19, ya que sus ingresos “estarán por los suelos y su pobreza aumentará”.

Tania Espinosa, representante de Wiego en México, explicó que es necesario dar un apoyo económico a los trabajadores informales, que en su mayoría trabajan en las calles, como es el caso de vendedores ambulantes, lustradores de calzado, organilleros y voceadores entre otros.

En entrevista con El Sol de México se le preguntó cuál sería la cantidad ideal que el gobierno debería dar a este sector a lo que respondió: “No tenemos una cifra calculada, estas cifras pueden variar, por ejemplo, el gobierno de Jalisco me parece que va a dar cinco mil pesos mensuales; por ejemplo, aquí (en la Ciudad de México) para las trabajadoras sexuales van a dar mil pesos mensuales. No te puedo dar la cantidad exacta, pero lo que sí sé es que debe de ser la cantidad suficiente para subsistir el tiempo que dure la crisis con sus familias”.

Dejó claro que la ayuda que ofrezca el gobierno debe ser para todos los sectores que lo necesiten no nada más para un grupo limitado.

Los trabajadores voluntarios de limpia en la ciudad están demasiado expuestos a contagios por el coronavirus, ya que no hay reglas específicas de cómo las personas que tienen enfermos en casa deben separar y envolver los residuos para que los recolectores de basura los aíslen y tomen sus precauciones.

“Estos trabajadores voluntarios si se enfermaran no tendrían cómo hacer frente a esta enfermedad porque tendrían que curarse con sus propios ingresos porque no tienen seguridad social y por otro lado , ellos también están expuestos a material que los pueda contagiar , porque muchas de las personas que están contagiadas están tirando sus residuos y no hay ninguna instrucción por parte del gobierno de que los residuos sanitarios estén marcados con leyendas de que esos residuos no se deben de abrir”.

Según la especialista hay un desconocimiento de los trabajadores voluntarios de limpia -que de acuerdo con esta organización no están en ningún censo y serían alrededor de 10 mil en la ciudad- de cómo actuar en caso de recibir residuos de personas que resultaron enfermas del Covid-19 y cómo protegerse de ello.

Otro sector que se encuentra desprotegido son las trabajadoras del hogar, ya que en ocasiones son las que cuidan a los enfermos o “las ponen a limpiar de manera más profunda y les dan para que usen unos líquidos que pueden ser bastante tóxicos.

“Se exponen a riesgos de contagio y su propia salud se ve mermada, además de que tienen que estar en el transporte público”.

En este llamado que hace a las autoridades de la capital del país, Espinosa indicó que todas las medidas de protección van hacia una clase media o alta, ya que se solicita que frecuentemente se laven las manos, pero la gente que vive en asentamientos humanos ni siquiera tiene agua potable en sus casas.

