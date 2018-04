Corrupción y tragedia en el Rébsamen figuran en debate de candidatos a la CDMX

El día de hoy los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se dieron cita en el programa "Despierta con Loret" para debatir sobre sus propuestas de campaña.

Claudia Sheinbaum

"Soy madre de dos hijas, estudié Física y cuento con un doctorado, por lo que estoy lo suficientemente capacitada para el puesto. Hoy quiero ser jefa de Gobierno porque desde la academia aprendes a solucionar problemas y eso es lo quiero hacer con los problemas de la ciudad, darles solución", manifestó la candidata por Morena, Claudia Sheinbaum.

Reiteró que se encuentra arriba en las encuestas: "2 a 1 con el PRD y 3-1 con PRI".

Al hablar sobre el actual gobierno (dirigido por el PRD), afirmó que "éste fue el culpable de regresara la corrupción a la CDMX" y señaló que hablar sobre la tragedia ocurrida en el Colegio Rébsamen tras el sismo era "sólo "una estrategia política".

El 19 de septiembre se vivió una tragedia en la ciudad, estuve en el Rébsamen y no entiendo por qué esto se usa como una estrategia política. Estuve con los padres de familia del colegio y siempre estuve del lado de las víctimas.

Le pido a Alejandra Barrales que no use la tragedia del 19 de septiembre como estrategia política".

En relación a sus propuestas campaña reveló que "lo importante es retomar el control central en la jefatura de Gobierno de la CDMX. Hay que emplear y modernizar las cámaras de seguridad, pero no sólo es invertir, sino mejorar la comunicación digital".

"El tema central en la CDMX son las causas y la criminalización contra los jóvenes.. La gente que vive en la CDMX sabe que tardamos de 8 a 9 horas en presentar una denuncia y eso se tiene que acabar. Además de esto, buscamos el desarrollo de las 300 zonas de marginación social de la capital. Nos esforzaremos en mejorar el transporte público por lo que propongo 100 km más de metro, así como regular las manifestaciones para terminar con las afectaciones diarias en la vialidad".

Finalmente, aseguró ser una persona honesta: "no tengo nada que ocultar, mis declaraciones patrimoniales son públicas y gobernaré de manera transparente".

Alejandra Barrales

Alejandra Barrales, candidata del PRD, aseguró estar convencida de que "puede hacer un buen gobierno en esta ciudad. Tengo muchos años defendiendo los derechos en la capital y así lo haré como jefa de gobierno".

Afirmó que las declaraciones de Sheinbaum eran mentira y aseguró que "en las delegaciones que Gobierna Morena regresó la corrupción". Y acusó a la candidata de Morena de ser la responsable de la tragedia ocurrida en el Colegio Rébsamen tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Qué autoridad moral puede tener Claudia Sheinbaum cuando le reclaman justicia por el Rébsamen.

En cuanto a su opinión sobre el candidato del PRI, reiteró que "al igual que Sheinbaum, Mikel Arriola también es un mentiroso. Lo que dice Mikel son mentiras. Se la pasa hablando de fantasías y la primera es que piensa que el PRI puede gobernar la CDMX".

Al hablar de sus propuestas, dio a conocer que construirá toda una red de transporte en la capital que pueda estar geolocalizada y con videovigilancia. Además de otorgar 2,500 pesos mensuales como apoyo a las mujeres que no cuenten con trabajo fijo

Les aseguró que a diferencia de mis contrincantes, yo no tengo nada que ocultar, mis declaraciones patrimoniales son públicas. Me he preparado para gobernar esta ciudad y así lo haré.

Mikel Arriola

El candidato del PRI, Mikel Arriola, aseguró ser el candidato de la familia.

Yo soy el candidato de la familia y me he pronunciado a favor de la familia tradicional por lo que para gobernar pienso mantener los mismo valores.

Recordó al haber estado al frente del IMSS logró superar una crisis económica: "conmigo en la Cofepris, bajaron 85% los medicamentos".

Sobre el PRD y Morena, Arriola aseguró que dichos partidos se han dedicado a vender permisos: "ante los actos de corrupción de Morena, sus candidatos guardan silencio. Además, no hay que olvidar que el día que Claudia Sheinbaum tenía que comparecer en la Asamblea de la Ciudad de México, renunció y dejó en claro su irresponsabilidad".

En cuanto a Barrales, el candidato del PRI se cuestionó: "¿De dónde salió el dinero de Alejandra Barrales para comprar una casa en las Lomas y un departamento en Miami? Ella no podría gobernar con honestidad".

Finalmente, propuso un millón de cámaras en toda la ciudad asociadas a un centro de mando en cada delegación. Así como reformar los reclusorios y meter a la cárcel a los delegados que se alíen con el narcotráfico.