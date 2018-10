¿Qué repararán en el Cutzamala que dejará sin agua a millones?

Los trabajos de mantenimiento del sistema Cutzamala inician este miércoles 31 de octubre a las 8:00 horas con el cierre de la llave que suministra del líquido vital al valle de México, lo que permitirá trabajar en la torre de oscilación e instalar unas piezas que pesan casi 180 toneladas.



“Con dos grúas muy grandes, de 500 toneladas, lo que hacemos es instalar estas tuberías muy grandes para poner esta segunda línea y conectarla a los motores de bombeo. Ese el trabajo que vamos a empezar a hacer mañana”, aseguró el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra.

Explicó que el 31 de octubre, a partir de las 08:00 horas, los trabajos arrancarán con la renovación de la planta de bombeo inicial del Sistema Cutzamala, la cual se encuentra entre los municipios mexiquenses Valle de Bravo y Valle Victoria.

Foto: Cuartoscuro

“Ahí es donde se encuentra la planta potabilizadora y la planta de bombeo que trae el agua precisamente hacia el valle de México; vamos a instalar una línea interna dentro de la planta de bombeo que nos permita poderle dar mantenimiento a la otra”, detalló.



Para ello, precisó, se hará el corte de las tuberías para conectar un tubo en forma de “Y”, el cual permitirá instalar los motores de planta de bombeo a la línea existentes y la nueva que se colocará.

Foto: Cuartoscuro

Explicó que luego se instalar el tubo correspondiente de la segunda línea, bajarán la pieza con las grúas, cuyos trabajos calculan durarán entre 12 y 14 horas en lo que colocan y soldan la parte.

Asimismo, Ramírez de la Parra aclaró que los trabajos de mantenimiento implican un tiempo de 72 horas, sin embargo volver a llenar tuberías y tanques de esta gran metrópoli lleva varias horas.

Corte de agua por mantenimiento mayor al Sistema Cutzamala: director de la @conagua_mx https://t.co/z1xzcDkjGL pic.twitter.com/4mypd4GohT — El Sol de México (@elsolde_mexico) 24 de octubre de 2018

“Nosotros cortamos el agua a partir de las ocho de la mañana del miércoles y reanudamos el suministro a las ocho de la mañana del próximo sábado 3 de noviembre, pero la Ciudad de México y el Estado de México se tardan horas en poder llenar esa infraestructura y poder regresar el servicio al 100 por ciento; eso es lo que lleva un poco más de días para poderlo regularizar”, destacó.

Foto: Cuartoscuro

Una vez concluidos estos trabajos, mencionó el director de Conagua, se espera que en los próximos años no se requiera esta clase de cortes, ello “derivado de estas cuestiones, de que ya hemos logrado renovar en el propio sistema y que permitirá que podamos abastecer, ahora sí a la ciudad de México y darle mantenimiento al sistema al mismo tiempo”.

Ramírez de la Parra además recordó que en 2012 se hicieron ocho cortes al año mientras que en 2013 fueron siete, de tal manera que los cortes del líquido vital son normales y no responden a interés privatizadores como se ha señalado.

Foto: Cuartoscuro

“Este es un corte como los que se han hecho en los últimos diez años, no es algo diferente; entonces me parece que no hay un relación con querer privatizar el agua y esa clase de cuestiones que me parece que estamos muy lejos y creo que no deben de suceder”, expresó.

Finalmente, aclaró que solo el 25 por ciento del Valle de México se abastece del agua del Sistema Cutzamala, ya que muchos municipios del Estado de México y delegaciones del capital, se abastecen de pozos.