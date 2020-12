¡No salgas! Hospitalizaciones por Covid-19 en CDMX llegan a un estado crítico

Al 22 de mayo la Ciudad de México se ubicaba en Semáforo Rojo y se tuvo el mayor número de hospitalizaciones con 4 mil 553, pero el 13 de diciembre ya se superó con 4 mil 598 camas ocupadas, aunque esto no ha provocado el cambio de color, solamente se anunció Alerta por Emergencia Sanitaria Covid-19.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aceptó que ya se superó y por eso se decretó el viernes Alerta por Emergencia, sin declarar rojo como debería estar según sus propios lineamientos.

La capital mexicana tiene una ocupación del 66 por ciento de sus 6 mil 459 camas, lo que significa oficialmente que está en fase roja, según lo establecido en el semáforo y el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad.

Aún quedan 2 mil 361 camas libres pero se están presentando 400 nuevos internos diariamente por la enfermedad Coronavirus. Aunque este martes, prometió incrementar el número de camas.

“Así es, justamente estamos en el límite que estuvimos en mayo y es por eso esta insistencia, este llamado y por eso le llamamos Emergencia por Covid-19 en la Ciudad de México, en efecto estamos en esa circunstancia”, respondió.

Indicó que creció la capacidad hospitalaria comparado con mayo y aunque eso es bueno porque se puede hospitalizar a más personas, pero se necesita entrar a un nivel de estabilización y después de reducción.

“¿Cómo lo vamos a lograr? Sólo con la participación de todos. No es la misma situación que vivíamos en mayo y hoy, por eso decimos que nuestra política tiene que ver con un análisis científico de la situación, información a la ciudadanía, pero también la responsabilidad ciudadana”, comentó.

Las autoridades han pedido que no caigamos en un "contagio de confianza" al salir a las calles / Foto: Daniel Hidalgo

Aseguró que el incremento de contagios se está dando por las fiestas y reuniones familiares, por eso el llamado es que en la medida de los posible no salgan del hogar y que están prohibidas las fiestas navideñas.

Otra de las decisiones de esta administración es la limitación en los horarios, a partir de las 17:00 horas en las 200 colonias de alto contagio Covid-19 y en el Centro Histórico, los comercios deberán cerrar la atención a clientes.

Además, habrá patrullas realizando rondines con megáfonos anunciado que las hospitalizaciones están incrementando e invitan a no efectuar fiestas. A atender las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia en caso de salir a algo indispensable a la calle.

“Sin la participación ciudadana no se puede porque el mayor número de contagios está justamente en las fiestas y reuniones familiares. A la mejor cerramos una plaza comercial, pero no estamos atendiendo el otro tema y el otro tema no se puede hacer sino es responsabilidad de la población”, refirió al cuestionamiento sobre si no era tiempo de decretar semáforo rojo.

