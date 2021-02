Covid-19 no paró divorcios en CDMX

Pese a la pandemia hubo quienes iniciaron su proceso de divorcio ante el Tribunal Superior de Justicia, pues en los primeros 10 meses de 2020 hubo dos mil 28 solicitudes, de las cuales 291 lo hicieron de manera virtual.

A causa del confinamiento que sufrió la ciudad ante la propagación del Covid-19, los llamados divorcios exprés tuvieron que esperar hasta que abran de nuevo a la ciudadanía los juzgados familiares. Pero para aquellos matrimonios que desean divorciarse y están de acuerdo en la guarda y custodia de los hijos, así como en la separación de bienes, se creó el divorcio virtual, el cual fue solicitado por 291 parejas durante los meses que corren de julio a octubre pasados.

Para Brenda, profesionista de 55 años, el rompimiento de la relación con su esposo se debe a la falta de comunicación, pues a él no le interesa escucharla, sólo toma decisiones unilaterales, y lo que ha fracturado su vida matrimonial es que la desautoriza en la forma de educar a sus dos hijos.

“Desgraciadamente esto ha ayudado mucho a una ruptura con mi hija mayor a que me ignore terriblemente, porque desde que regresamos (de Europa) a México hace más de 10 años, me ha desautorizado en todos los aspectos, es un ignorarme todo el tiempo”.

Desde que se casaron, por cuestiones del trabajo de su esposo se fueron a vivir a Europa, donde permanecieron cerca de 15 años. Señaló que ella estuvo de acuerdo en dejarlo todo: profesión, familia, país, pero el amor que se tenían fue cambiando; “acabó desapareciendo mi persona, mi personalidad, me volví triste y he llorado durante muchísimos años y no ha habido ninguna modificación en su actitud. Antes sí la llegaba a modificar una semana y después ya no”.

que para él es difícil decidir la separación: “Le dije: ‘vamos a separarnos, ¿qué piensas?, yo creo que es lo mejor porque ya no hay nada entre los dos, en ningún aspecto’ y ahí sí me responde y me dice: ‘es que no sé qué hacer’(…) él no está en el país por cuestiones de su trabajo, cree que seguimos juntos, pero ya no, ya no quiero más esto”.

Manifestó que ya habló con un amigo abogado para que la divorcie, y en cuanto abran los juzgados de lo familiar de la Ciudad de México comenzará el trámite.

El juez 22 familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local, Adolfo Ordóñez Hernández, informó en entrevista con El Sol de México, que este tipo de divorcio lleva de dos a tres meses.

La persona que se desea divorciar de manera unilateral presenta una solicitud de divorcio, que se debe de acompañar de una propuesta de convenio, “lo que van a determinar son las cuestiones inherentes al matrimonio, por ejemplo, la guarda y custodia de los hijos, convivencias con los hijos por parte del padre que no viva con ellos”.

Otro de los puntos que se deben de ver en ese convenio es lo relativo a los alimentos para los menores y, en su caso, para el cónyuge que se haya dedicado preponderantemente al hogar, o al que tenga necesidad de recibirlos. Este convenio se acompaña también de la propuesta de separación de bienes”.

El Consejo de la Judicatura local determinó reanudar labores y plazos procesales en el Poder Judicial local el próximo lunes 22 de febrero. Por ahora, se mantienen guardias en las que se reciben peticiones de pensión alimenticia.