Crecen afectaciones por grieta en Aragón; ya son 21 casas dañadas

Vecinos de San Juan de Aragón denunciaron que desde el pasado 15 de marzo, cuando se registraron grietas en su vecindario, éstas continúan afectando las casas ubicadas en Avenida 505 y Quinta Cerrada de Avenida 503, pues desde ese día hay mayores afectaciones. De 14 viviendas dañadas pasaron a 21, y de estas siete ya presentan fracturas graves.

Explicaron a El Sol de México que con el paso de los días los daños no han parado: las fracturas son más amplias y salen nuevas grietas en pisos, paredes y techos y lo peor de todo es que están como al principio, sin un dictamen y con la zozobra de no saber si la grieta subterránea les permitirá regresar a sus hogares a quienes tuvieron que salirse por miedo a un colapso.

La señora Yolanda Trillo, de la casa 195 de la Av. 505, explica que el pasado 15 de marzo en la mañana todo comenzó a tronar. El agua fluía por el registro de su casa, y al salir a la calle ya había un río provocado por la fractura proveniente de la tubería que distribuye el líquido en esa calle.

Como era festivo, ese día no hubo reparación de la gran fuga de agua, que a decir de la señora Ana Lilia Díaz, de la Quinta Cerrada de la Avenida 503, eran ocho las ramificaciones que anegaban la calle y parte del jardín que arreglaban días anteriores trabajadores del gobierno de la ciudad.

El día 16 muy temprano llegó una cuadrilla de unos 20 trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), además se presentaron geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México y cerca de las 10:30 horas arribaron juntos la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, y el alcalde de la Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil.

Estos dos últimos funcionarios en conferencia de prensa dijeron que el problma fue una falla geológica que afectó aún más una fuga de agua y que los daños eran reparables.

La señora Ana Lilia Díaz explica: “Han venido personas muy independientes, gobierno hizo una repetición de lo que solicitamos que es una tomografía de suelo, pero aún no tenemos el resultado por parte de ellos, de absolutamente nada”.

“La situación es que el problema sigue, las grietas se siguen abriendo, no se han realizado los estudios correctos que se solicitaron, las mecánicas de suelo, los de geología para saber de qué manera se va a reparar lo que viene siendo la grieta, cómo se va a mitigar el que no se siga extendiendo, que no haya más casas que estén sufriendo daño.

"Actualmente son 21 casas de un riesgo mayor a menor. Tenemos siete casas que tienen una afectación mayor (...) pero en sí todos tenemos el mismo problema, porque la grieta atravesó todo lo que es la manzana, pues obviamente es un riesgo para todos. Porque habrá casas que puedan colapsar”.

Myriam Urzúa informó el 16 de marzo que eran 14 casas las afectadas, de las cuales cinco presentan daños mayores.

Para Pedro Prado, de la casa 172 de la Quinta Cerrada, el que las autoridades no hayan hecho caso de la fuga de agua que tuvieron desde hace más de seis meses provocó mayores afectaciones en sus hogares.

Su vivienda fue considerada de las más dañadas. Protección Civil apuntaló los cuartos que tiene en la parte trasera de su vivienda ante las fracturas que presenta. Los polines acomodados se han movido con los días, por lo que tuvieron que colocarlos de nuevo, el viernes pasado se hizo un hoyo en el piso.

“Eso no estaba, los polines estaban flojos y los reportamos, los agarrábamos y se caían solitos, al acomodarlos otra vez, se hizo un hoyo en el piso, y es lo que pasa aquí (...) si usted quiere puede meter la mano y está húmedo por abajo. ¿La fuga de agua, qué hizo?, deslavó la tierra y quedó el hueco.

“Esto no fue por una falla geológica (las afectaciones), fue por la fuga de agua mal atendida, que hace cinco meses o más no se atendió y ahí están las consecuencias”, dice con molestia el señor Prado.

Yésica Díaz, de la casa 182 de la Avenida 505, otra de las que no pueden habitar su casa, expone que la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, les dijo que no habían construido de acuerdo con las leyes del 87, y que le contestaron que esas casas eran de 1960. Además, no les han dado ayuda económica para renta y apenas ayer llegó personal del gobierno para informarles que hoy habrá una junta en donde expondrán sus necesidades.