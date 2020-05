Crecerá 80% número de camas con ventilador para Covid-19 en Valle de México

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se alista para entrar a la fase más crítica de la pandemia por Covid-19 y debido a que ya registra una ocupación del 60 por ciento de las mil 800 camas con ventilador con las que se disponen, se estima que para la tercera semana de mayo crecerá en casi 80 por ciento esta capacidad instalada para sumar tres mil 200 camas de cuidados intensivos con asistencia respiratoria.

Al corte de este viernes, de los 20 mil 739 casos positivos de Covid-19 acumulados, en el Valle de México se concentraba el 43 por ciento de los contagios, con cinco mil 548 en la Ciudad de México y tres mil 422 en el Estado de México, principalmente en los 59 municipios que forman parte del área metropolitana. Es por ello que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya atiende a personas que no son derechohabientes, se alista el Plan DN-III y el Plan Marina, así como nuevos hospitales.

“De acuerdo con el modelo del Conacyt, que es similar al nuestro, y si nos seguimos quedando en casa, se establece que se requerirían mil 800 camas con ventilador, obviamente implica monitor, consumibles, médicos, especialistas (en la ZMVM). En este momento hay precisamente este número de camas con ventilador juntando a todas las instituciones, pero no nos conformamos con ello porque necesitamos prepararnos para lo que pudiera llegar a ser un escenario mayor”, explicó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en video conferencia.

Foto: Com. Soc. Cdmx

El reforzamiento de la capacidad instaladas de camas con ventilador se dará conforme los estados vayan superando el pico de contagios, ya que comentó la mandataria capitalina que esto ocurrirá en momentos diferentes, por lo que si en una región ya se superó la escalada de casos, se podrán reorientar los equipos médicos a la ZMVM y viceversa.

Desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), detalló que al momento hay mil 692 casos positivos de Covid-19 activos, pero que de acuerdo a las estimaciones del modelo centinela, podrían ser en realidad más de 12 personas contagiadas que no presenten síntomas, pero sí tienen la capacidad de contagiar a sus contactos, por lo que reiteró el llamado para que toda la población se quede en casa y mantenga sana distancia.

“Hay muchas personas activas, algunas de ellas asintomáticas, precisamente por eso es el llamado de quedarnos en casa. No son solamente las personas enfermas las que se quedan en casa, sino es el llamado a toda la población que no realiza actividades esenciales (…) No pensar que como ya pasó abril en mayo se suavizan las medidas, desafortunadamente no es así, es el comportamiento de esta pandemia y tenemos que ser muy responsables todos”, remarcó.