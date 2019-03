Critican gobierno de Sheibaum por aumentar velocidad en vialidades

Más de 60 organizaciones, expertos en movilidad y ciclistas criticaron la reclasificación que hizo el gobierno de la Ciudad de México en 11 tramos de avenidas y ejes viales con la cual el límite de velocidad pasó de 50 a 80 kilómetros por hora.

En un comunicado señalaron que esta acción aumenta “la inequidad y riesgo de lesiones graves en ocupantes de vehículos y prohíbe el tránsito de personas en bicicleta en donde no existen carriles laterales y de peatones en los tramos en donde no existen banquetas”.

Esto luego de que se realizaron cambios al Reglamento de Tránsito para reclasificar como vías de acceso controlado tramos como por ejemplo el de Insurgentes, de Eje 10 Sur Copilco a Periférico Sur, Eje Central 100 metros de Insurgentes a Periférico Norte, entre otras.

Foto: Cuartoscuro

Como dio a conocer El Sol de México, en estas avenidas que fueron reclasificadas abundan los choques con y sin lesionados, así como los atropellamientos, de acuerdo con información de la plataforma de datos abiertos del gobierno capitalino.

Por ejemplo en el tramo de Insurgentes, de Copilco a Periférico Sur de 2014 a 2019 ocurrieron por lo menos 56 choques sin lesionados, 22 choques con lesionados, 10 atropellamientos y cuatro volcaduras de vehículos.

Detrás de esas cifras se encuentra el caso de Ricardo Ramírez, un estudiante de 22 años de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que murió en su bicicleta al ser arrollado por una unidad de Metrobús de la Línea 1 que corre por Insurgentes.

Por ello organizaciones y expertos, entre ellos el ITDP México y Bicitekas, señalaron que esta decisión es “contraria a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que afirma que 'el aumento de la velocidad promedio guarda relación directa con la probabilidad de que ocurra un accidente de tránsito y con la gravedad de sus consecuencias'”.

Para aclarar:

1. No se han aumentado límites de velocidad en CDMX

2. Sí se reclasificaron vías primarias cuyas características son de vía rápida de acceso controlado. Así se corrigió una inadecuada clasificación

3. @CDMX_Semovi no considera construir nuevas autopistas urbanas — Rodrigo Díaz (@pedestre) 20 de marzo de 2019 En las modificaciones que se hicieron al reglamento de tránsito no se aumentaron los limites de velocidad. Lo que sí se hizo fue corregir una clasificación de vialidades que se había hecho no por las características de la infraestructura sino de forma simplemente nominal. 1/3 — Andrés Lajous (@andreslajous) 20 de marzo de 2019

Destacaron que la mayoría de las vías reclasificadas “conectan el casco interior y exterior de la Ciudad de México con los municipios conurbados del Estado de México hacia el norte, haciendo aún más peligroso el tránsito en auto, a pie, en transporte público o en bicicleta”.

Por ello demandaron a la Secretaría de Movilidad “replantear la visión de ciudad que está implementando y retomar las buenas prácticas internacionales de seguridad vial y movilidad”.

No nos acostumbremos a accidentes: Javier Hidalgo

Por otro lado la mañana de este viernes el diputado federal y activista en pro de la bicicleta, Javier Hidalgo, acudió al cruce de Baja California y Medellín para honrar a las víctimas de hechos de tránsito y demandar acciones encaminadas a mejorar la movilidad en la Ciudad de México.

En dicha intersección realizó una intervención para corregir los radios de giro de los autos ya que el martes pasado ahí fue atropellado un usuario de un monopatín eléctrico por un automovilista que dio vuelta continua con la señala del semáforo en rojo y se dio a la fuga.

El diputado @Javier_Hidalgo pintó una señalización de vuelta para que los automóviles respeten el cruce de peatones y ciclistas en la esquina de Medellín y Baja California de @LaRomaDF



Fotos: Alejandro Aguilar pic.twitter.com/ptYyK7e98Y — El Sol de México (@elsolde_mexico) 22 de marzo de 2019

“Estamos planteando que no nos acostumbremos a este tipo de incidentes que a todos les parece normal que suceda. Cada año fallecen por siniestros de tráfico 61 mil personas en México, sobre todo jóvenes y esto parece normal”, subrayó el diputado.

Y agregó: “cada año en promedio son asesinadas 23 mil personas, entonces 23 mil y 16 mil (víctimas de tránsito) es casi lo mismo, lo que estamos haciendo los diputados y senadores es no acostumbrarnos a estos siniestros viales que cuestan vidas”.