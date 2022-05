Critican que nueva Ley de Publicidad en CDMX inundará con anuncios las calles

Más publicidad en las calles, en parques, así como ambigüedades en los formatos para otorgar permisos que abren la puerta a actos de corrupción, es lo que provocará la nueva la Ley de Publicidad Exterior en la Ciudad de México, criticó Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU).

Recientemente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa para reformar la Ley de Publicidad Exterior, la cual busca mejorar el espacio urbano y eliminar la publicidad que se encuentre instalada en azoteas por considerarla un riesgo.

Sin embargo, de acuerdo con Jorge Carlos Negrete Vázquez, esta reforma a la ley traerá mayor publicidad en las calles, pues las compañías que se instalan en azoteas buscarán espacios en piso. Además, permitirá la colocación de anuncios en muros a nivel de piso por medio de una valla, aspecto prohibido en la ley actual.

También plantea la posibilidad de instalar publicidad en parques, siempre y cuando la rehabilitación del espacio esté a cargo de la compañía que busca publicitarse. Este aspecto también está prohibido en la ley actual, por lo que según la FRRPU, las reformas a la ley la convierten en mucho más permisiva y traerá mayor contaminación visual.

"El desastre que tenemos arriba lo vamos a pasar abajo, que también es un desastre, pero lo vamos a hacer mucho mayor (...) Se abren puertas que no deberían ya abrirse. Quieren utilizar los muros ciegos, paredes que no tienen ventanas y que den a la calle, para poner publicidad en vallas a nivel de piso. Entonces, de nueva cuenta la gran cantidad de muros que no tienen publicidad ahora les vamos a poner.

Estos formatos en vez de abonar a que recuperemos los espacios públicos, abrirán espacios que estaban cerrados para que puedan ser utilizados", aseguró Negrete Vázquez.

Para la FRRPU, la ley, además de ser mucho más permisiva, tiene aspectos que resultan poco claros, como el formato de publicidad en "medios de conexión elevada interurbana", que se refiere a espacios en donde circulan bicicletas; sin embargo, debido a que es poco clara, puede prestarse a interpretaciones y así presentarse actos de corrupción para el otorgamiento de permisos. "Si nadie entiende lo que dice la ley, todos pueden hacer cualquier cosa", dijo.

4T no aplica la ley

El presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano comentó que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum no ha aplicado la ley, pues aún hay espectaculares y publicidad envolvente (mantas que se instalan en edificios cubriendo ventanas) en varios puntos de la ciudad, como la instalada en Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, en el Centro Histórico.

"¿Cómo vas a aplicar la nueva si no aplicaste la vigente, si no puedes regular, combatir, terminar con los formatos que habían desaparecido en otras administraciones? Aún hay espectaculares envolventes que no se quitan y que están prohibidos en la actual Ley de Publicidad Exterior", precisó.

Esta ley, en caso de ser aprobada por el Congreso de la Ciudad de México y publicada en la Gaceta Oficial, tendrá lo que resta del año para tener su reglamento y, posteriormente, 45 días hábiles para ingresar a las empresas publicitarias en un padrón y otorgar licencias.

De acuerdo con la Fundación por el Rescate y Recuperación del Espacio Urbano, actualmente hay tres mil 400 espectaculares en la Ciudad de México y mil 200 instalados en azoteas.