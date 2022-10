Cruz Roja cierra puertas del hospital en Polanco

La Cruz Roja cerró su hospital de Ciudad de México, ubicado en la Avenida Ejército Nacional, debido a una reestructura financiera necesaria tras las olas de Covid-19.

La delegación Ciudad de México de esta institución adelantó un día el cese de servicios de su hospital, el cual amaneció ayer con sus puertas cerradas y letreros que indican cerrado por remodelación.

Hace dos semanas Gabriel Escárcega Navarro, director operativo de esa institución medicoasistencial, informó que el 31 de octubre el nosocomio iba a iniciar un proceso de reestructuración operativa y física y que eso implicaba que el ingreso de pacientes quedaba suspendido hasta nuevo aviso y lo mismo pasaría con el personal médico.

La suspensión de actividades en la sede central empezó la semana pasada, comerciantes aledaños a la misma indicaron que el jueves pasado fue el último día en que estuvieron por ahí los socorristas, empleados y médicos de la Cruz Roja.

Personal de seguridad resguarda el inmueble y no quiso reportar si dentro del hospital aún había pacientes mientras que los operadores de radio rechazaron proporcionar datos.

Debido a la celebración de la carrera de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la mayoría de los paramédicos de guardia recibió instrucciones de permanecer en dicho evento y no había ninguno de ellos presente en el lugar.

Rubén Rodríguez, responsable de la operación de la delegación, detalló a través de su cuenta de Twitter los cambios. El Sol de México solicitó una entrevista a Cruz Roja, pero se negó a ofrecer más detalles que los comunicados desde sus canales oficiales.

Rodríguez explicó que del 2017 al 2021 el crecimiento en la cobertura de servicios gratuitos de ambulancia pasó de 10 mil 766 en 2017 a 51 mil 140 en 2021. La pandemia por Covid-19 llevó a la delegación capitalina a cumplir con una cobertura cuatro veces mayor.

La directiva de la institución anticipó que debido a esta reestructuración, tendría que ajustar la plantilla laboral de algunos colaboradores que trabajan en dicho hospital.

“Somos una organización responsable con nuestros donantes, voluntarios y remunerados. Por eso, ante la planeación financiera actual y el déficit causado a los presupuestos operativos por la limitada recaudación y donaciones de dos Colectas Nacionales se ha decidido finiquitar conforme a la Ley a parte del personal remunerado. La Institución requiere recursos para transformarlos en una ayuda constante y disponible. No podemos dar lo que no tenemos. No vamos a arriesgar la calidad de la atención a pacientes, todo lo contrario”, dijo Rodríguez.

Según la oficina de comunicación de la Cruz Roja, la reestructuración contempla remodelar algunas áreas lo que implica la suspensión del servicio temporalmente para concretar estas modificaciones y al mismo tiempo ser más eficientes en la operación. La institución pretende elaborar un nuevo modelo de atención hospitalaria que permita optimizar recursos y captar donaciones para poder recuperar la solvencia económica que mantenía antes de la pandemia y que afectaron las donaciones destinadas al Hospital de Polanco y a la Delegación de Cruz Roja Ciudad de México.

La delegación de la Ciudad de México mantendrá en servicio a 62 paramédicos, con 27 ambulancias y ocho motocicletas, quienes laboran en los turnos matutino, vespertino, nocturno y de fin de semana.

Cruz Roja informó a través de un comunicado que además el personal de la institución trabaja en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), así como en la operación del Radio de Control, entre otras áreas. Este diario solicitó al C5 detalles sobre la coordinación y despacho de emergencias, pero remitió a la Cruz Roja.

Respecto al Hospital de Cruz Roja Mexicana en Polanco, la institución reiteró que se remodelarán algunas áreas a partir del próximo mes de noviembre, por lo que se suspenderán temporalmente algunas actividades y se espera reabrirlas a corto plazo. Algunos de los servicios que se seguirán ofreciendo son el banco de sangre, análisis de laboratorio y hemodiálisis.