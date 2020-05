Así será el regreso a la "nueva normalidad" en la Ciudad de México

Será a partir del 1 de junio cuando la Ciudad de México inicie el plan de reapertura tras la contingencia sanitaria por Covid-19, el cual será escalonado por etapas para tener un regreso total de las actividades posiblemente en septiembre.

El Gobierno capitalino señala que no es una vuelta a la normalidad, subrayando que la economía no se reabrirá tal cual como se estaba antes de la pandemia, donde predominará que las actividades que antes ocurrían de manera presencial, ahora se realizarán a distancia y la fuerza laboral no saldrá al mismo tiempo.

Con equipo de protección, medidas de higiene y horarios escalonados seguirán funcionando los negocios que no cerraron y el 1 de junio se agregarán nuevos giros del sector primario y la construcción.

A partir del 15 de junio reabrirán los siguientes negocios pero con restricciones: restaurantes (a 1/3 de su capacidad), tiendas departamentales (a 1/3 de su capacidad), servicios jurídicos, bufetes de abogados, servicios religiosos, cines, teatros, actividades deportivas sin público, bancos, servicios financieros, trámites y servicios de gobierno (atención al público), consultas médicas.

Quienes seguirán trabajando a distancia serán los corporativos y oficinas de gobierno que no dan atención al público, y posiblemente se reintegren en agosto.

Gimnasios, negocios masajes, antros y bares serán los últimos negocios en integrarse a la “nueva normalidad” en septiembre, por lo que en este momento deben seguir cerrados.

Clases

La premisa de la SEP es que los estudiantes no regresarán a clases hasta que el semáforo esté en verde.

Se plantea para la Ciudad de México que las clases con actividades presenciales en kínder, primarias y secundarias se retomen en agosto, donde los grupos serán de máximo 15 estudiantes.

Las universidades y escuelas de educación media superior (cuando sea posible) no retoman actividades presenciales antes de septiembre.

Mientras las guarderías no retoman actividades por el momento.