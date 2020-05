¿Cuándo reabrirán bares, cines, teatros y gimnasios en CDMX?

De acuerdo con el Plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México, la reapertura de bares, cines, gimnasios, teatros y tiendas departamentales será de acuerdo al color en que se encuentre el Semáforo Epidemiológico Diario, el cual dependerá del grado de ocupación hospitalaria.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el semáforo permanecerá en rojo cuando la ocupación sea mayor a 65%, en naranja cuando la ocupación sea menor a 65%, en amarillo cuando sea menor a 60% y en verde cuando sea menor a 50%.

En la capital se prevé que permanezca el semáforo rojo hasta el próximo 15 de junio debido al aumento de contagios y muertes por Covid-19, por lo que sólo se llevarán a cabo actividades esenciales que ya estaban establecidas y algunas que se integrarán el 1 de junio como la minería, construcción, fabricación de equipo de transporte, venta de bicicletas, y se está evaluando que también regrese la producción de cerveza.

Foto: Gobierno de la CDMX

Además, a partir de junio se abrirán algunos espacios públicos como parques, pero sólo podrán estar en un 30% de su capacidad para que ciudadanos puedan desarrollar actividades físicas con sana distancia.

El semáforo naranja se aplicaría a mediados de junio si la ciudad logra una ocupación hospitalaria menor al 65% tras encadenar dos semanas de reducción de las hospitalizaciones.

Este semáforo permitirá la apertura de restaurantes, hoteles y servicios religiosos con un aforo del 30% y de cines y teatros con un aforo del 50%.

Foto: Gobierno de la CDMX

Si entre julio y agosto se logra reducir la ocupación hospitalaria a menos de un 50%, se activará el semáforo amarillo, que permitirá la reapertura de tiendas departamentales y de oficinas de grandes corporativos.

Mientras que en septiembre, si se logra encadenar un mes con ocupación hospitalaria baja y estable, se reabrirán los bares, los gimnasios y las discotecas.

La jefa de gobierno de la CDMX también señaló que probablemente las actividades educativas en la capital inicien en agosto y no en junio como había previsto el gobierno federal para algunas zonas del país.

Foto: Cuartoscuro

"En este momento, estamos en tendencia creciente, por tanto, continuamos en semáforo rojo pero esperamos que en unas semanas, si nos seguimos guardando con sana distancia, podremos comenzar a disminuir la ocupación hospitalaria y entrar en semáforo naranja", explicó.

Según el último reporte, en la capital hay 6 mil 320 camas ocupadas, de las cuales mil 473 con ventilador, y la ocupación total de los hospitales que atienden Covid-19 es del 75%.



México ordenó el cerró en abril y mayo de las actividades económicas no esenciales, aunque no concretó sanciones para las empresas que abrieran, y exhortó a la población a quedarse en casa, si bien la cuarentena no ha sido obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven del comercio informal.