Covid-19: Capitalinos recurren a pruebas en farmacias, ¿cuál es el costo?

Ante la insuficiencia de pruebas de detección Covid-19 ofrecidas en los macro quioscos de manera gratuita, los capitalinos han recurrido, de nuevo, a las farmacias particulares y laboratorios privados para despejar sus dudas sobre un posible contagio.

El Sol de México informó que la demanda de pruebas en el módulo de la alcaldía Cuauhtémoc rebasó la oferta del gobierno para aplicar sólo 400 al día. Para alcanzar ficha hay que madrugar y esperar alrededor de cinco horas, situación que ha llevado a los capitalinos a buscar otras opciones.

➡️ ¿Puedo contagiarme de dos variantes del Covid-19 al mismo tiempo?

Como Mario, quien acudió a hacerse una prueba a la sucursal de la Farmacia San Pablo, en la avenida Albino Corso, casi esquina con Congreso de la Unión, para saber si se contagió de coronavirus y ya con resultado en mano, dirigirse con un médico que lo atienda. “La verdad es que no tengo todos los síntomas, no he tenido fiebre, apenas ayer (martes) comencé a sentirme mal, con dolor de cuerpo y mucho escurrimiento nasal”.

Salud Estudio de sangre predice si podrías padecer infección grave por Covid

A pocos metros de él estaba Joceline, de 30 años, acompañada de sus padres. Ellos ya habían pagado para que entrara a la zona donde le practicaron la prueba que resultó positiva. Estaba enfadada, cansada y sus mejillas rosadas delataban fiebre.

Uno más que se encontraba en la fila en espera de la prueba era el señor Xavier, que llegó junto con su hijo de 14 años. El menor asistió el sábado pasado con su equipo de futbol americano a un partido; dos de sus compañeros alertaron que estaban contagiados, por lo que era urgente descartar el contagio.

¿Cuánto cuestan las pruebas?

Para quienes no desean permanecer por horas a la espera de una prueba gratuita, hay opciones de laboratorios que cobran entre 338 hasta 750 pesos los test rápidos de antígenos, cuyos resultados se ofrecen en 30 minutos.

En mayo de 2020, cuando se presentó el pico de la primera ola en la Ciudad de México, sólo había pruebas PCR, que son más tardadas en sus resultados, y sus costos variaban dependiendo del laboratorio, pues los solicitantes debían pagar entre mil 300 pesos hasta siete mil 299 pesos.

Sociedad ¿Cuánto tiempo tarda la vacuna Covid-19 en hacer efecto?

Este diario buscó varias opciones y encontró que en los laboratorios de la farmacia San Pablo por una prueba rápida de antígenos para detectar Covid-19 el costo es de 338 pesos.

En los laboratorios Jenner tienen dos tipos de pruebas: la PCR, que tiene un costo de dos mil 949 pesos, cuyos resultados están en un día. La segunda es la de antígenos que tiene un precio de 699 pesos, sus resultados son rápidos y pueden estar en media hora.

En El Chopo, la PCR cuesta dos mil 700 pesos y la de antígenos 750 pesos. En este laboratorio se establece que primero se debe hacer una cita por internet, el pago se puede hacer por la misma vía.

➡️ ¿Qué es el Síndrome de Guillain-Barré y cómo se asocia a la vacuna anticovid de J&J?

Un empleado de la sucursal de El Chopo Lindavista, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, sugirió que las personas que se sientan enfermas acudan al médico para que les diga cuál es la prueba que más les conviene, e investigar de la misma manera qué tipo de test les piden a quienes van a viajar, o por cuestiones de trabajo tienen que practicársela, para que no gasten de más.

El Chopo y las farmacias San Pablo tienen sucursales específicas para la aplicación de las pruebas para detectar Covid-19, por lo que deben consultarse por internet.

Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Ante el incremento de personas que buscan hacerse la prueba, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hasta el domingo se dará a conocer si se instalarán más módulos móviles, que se ubicarán en las zonas de mayor demanda.

"Se realizaban, más o menos, 300 pruebas por módulo; en algunos se ampliaron a 450, dada la demanda.", dijo.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Además, su administración está en pláticas con las farmacias privadas para que vuelvan a realizar pruebas para detectar Covid-19 de manera gratuita, pues hace un par de semanas se pausó el convenio en el que el gobierno brindaba los antígenos y los particulares la mano de obra.

Sheinbaum destacó que este rebrote no será igual al pasado: “No nos va a alcanzar un escenario como el que vivimos en enero, pero nos estamos preparando por si aumentan las hospitalizaciones”.