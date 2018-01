Cuatro Jefes delegacionales de Morena firmarán pacto de civilidad

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que cuatro de los cinco delegados de Morena (Azcapotzalco, Tláhuac. Tlalpan y Xochimilco) le pidieron una nueva reunión, solo con su grupo, en el marco de la convocatoria que hizo para firmar un pacto de civilidad por el proceso electoral de este año.

En conferencia de prensa celebrada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde le cantaron las mañanitas por su cumpleaños número 52, el funcionario detalló que los delegados del Movimiento de Regeneración Nacional pidieron que la reunión sea solo con ellos.

El pasado lunes, los mismos delegados y el diputado local Alfonso Suárez del Real y Aguilera indicaron que les parecía excesivo el despliegue de policías con escudo en los mítines, además que no se había sancionado a los responsables de la violencia en los actos de precampaña de Claudia Sheinbaum.

Sin la participación de los representantes de Morena, 11 jefes delegacionales y líderes de partidos capitalinos firmaron el "Pacto de Civilidad para Garantizar la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información", con el propósito de garantizar la libertad de expresión y reunión sin violencia durante los actos políticos en las precampañas y campañas electorales.

"Con mucho gusto se hace otra convocatoria, pero no se puede hacer una de carácter particular. No puede ser solo para un grupo. Es una convocatoria abierta. La volveremos a realizar atendiendo a la petición que hicieron los jefes delegacionales, excepto en Cuauhtémoc", que fue el único que no pidió participar, señaló Mancera Espinosa.

Vale la pena destacar, indicó, que la carta no la firma el delegado de esa demarcación, sólo los otros cuatro jefes delegacionales y encargados de despacho.

Entonces, expuso, su petición se atenderá, pero será en conjunto. Indicó que no se puede hacer una reunión solo para un grupo, dado que los temas ocupan a todos. Así fueron los temas que se abordaron el día de, y así será la tónica, afirmó.

"Con mucho gusto vamos a atender el escrito. Reitero que no viene firmado por la delegación Cuauhtémoc, aunque le vamos a hacer la convocatoria también", dijo el jefe de Gobierno capitalino.