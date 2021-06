Cuidado con el huevo estrellado, el nuevo método de asalto en CDMX

Ladrones de casas y de automovilistas recurren a una nueva modalidad para cometer atracos, para lo cual emplean un huevo que arrojan contra los parabrisas de los vehículos o las fachadas de los inmuebles, dio a conocer ayer la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los asaltantes lanzan el blanquillo al vidrio frontal del carro, lo cual obstaculiza la visión del conductor, quien pone en acción los limpiadores, pero, por la viscosidad producida, no se despeja la visión, lo cual obliga al manejador a detenerse y en ese momento es sorprendido por los delincuentes para despojarlo de sus pertenencias y de la unidad.

Por lo que toca a las casas, los ladrones avientan el producto de gallina a la fachada de las mismas y ocultos esperan a ver si alguien sale, de no ser así entran clandestinamente para saquearla.

Ante esto, la SSC recomienda a los automovilistas que en estos casos mantengan la calma, no accionen el limpiaparabrisas para no perder visibilidad y no abandonar el carro para reclamar la acción, sino apoyarse en los espejos retrovisores a fin de estar al pendiente y seguir su camino hasta encontrar un sitio seguro para detenerse.

A los propietarios de casas, se les sugiere no platicar en lugares públicos sobre viajes futuros o salidas y menos darlo a conocer en las redes sociales; procurar que en el inmueble siempre haya una persona de confianza; si sale uno del hogar, encargarlo a parientes o conocidos, que lo chequen esporádicamente.

Finalmente, cuando se detecten estas situaciones, presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes o usar los botones de auxilio en los postes de las cámaras de videovigilancia.