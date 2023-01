¡Cuidado con el viejito! Alertan por nuevo “modus operandi” para secuestrar a mujeres en el Metro

Una serie de tuits de varias jovencitas pusieron en alerta un supuesto nuevo “modus operandi” de secuestro, dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-Metro), en el que participa una persona de la tercera edad y otra más joven.

Fue la usuaria @unmidori, quien explicó que fue a realizar una entrega de “cupcakes” (pastelitos) en la estación Chabacano:

“llegue unos 15 minutos antes a la entrega y procedí a avisarle al novio de Mon, pues él me iba a entregar mis cupcakes, me dijo que estaba en camino, por lo que procedí a esperarlo...”.

En esas estaba esta joven, cuando narró que se le acercó un señor de unos 70 años, quien le preguntó si sabía dónde quedaba Tlalpan, a lo cual respondió que cualquiera de las dos salidas le quedaba, de pronto, señaló que se le acercó un chico, entre los 25 y 30 años, vestido con un pantalón caqui y cubrebocas negro, el cual le dijo al señor qué pasaba y este le enseñó un papel con un nombre y una dirección.

Sacó dos supuestos cheques

Pero la situación se tornó más rara cuando el adulto sacó dos supuestos cheques al portador y les aseguró que no sabía leer ni escribir, por lo que necesitaba ayuda para llegar a dicha dirección que indicaba el papel, así que el joven guardó los cheques y le mencionó al señor que le cobraría 15% por ayudarlo, además de que un hermano suyo se encontraba afuera del Metro esperándolo.

No obstante, la chica señaló que ya eran más de las 5 de la tarde, hora que los bancos ya están cerrados, por lo que le sugirió al adulto mayor que al siguiente día pidiera ayuda a un policía para acudir al banco.

Al salir del vagón noté que una mujer se acercó a la chica del uniforme, no alcancé a escuchar que le decía, pero la chica tenía una cara de susto horrible. Busqué a un policía pero no vi a ninguno, me quedé cerca viendo si podía ayudar. — Amando mis rizos (@amandomisrizos) January 18, 2023

Sin embargo, los dos hombres se comportaron de forma extraña:

“Ambos procedieron a ponerse de cada lado mío llevándome a la salida que da a la panadería. Cuando estábamos llegando a las escaleras, les dije que habían llegado por mí y tenía que regresar, claramente esto no era cierto, entonces el señor mayor nos dijo al chico y a mí que nos acompañaba y nos esperaba... intenté regresar al expendió, pero perdí de vista al señor mayor, mientras que el chico de caqui me siguió hasta el expendio y se quedó esperando al lado de mí, en ese momento yo ya bastante asustada le escribí a una amiga”, dijo.

Así que, la joven indicó que otro sujeto de chamarra roja la siguió y no le quitaba la vista de encima, por lo que optó por quedarse cerca de unas policías “… del lado de solo mujeres y así subir al metro solo asustada, cuento esto porque para mí fue una situación extraña y no me sentí segura”, señaló.

Hola amigas, les voy a contar algo que me sucedió hoy en Metro chabacano, esto únicamente con la finalidad de que estén seguras y no les pase lo mismo…💜 — 🎀 𝔪 𝔬 𝔯 𝔫 𝔦 𝔫 𝔤 𝔰 𝔱 𝔞 𝔯 🎀 (@unmidori) January 17, 2023

Otras mujeres tuvieron experiencias similares

Por otra parte, otras usuarias se animaron a contar sus experiencias, muy similares a la de @unmidori, la mayoría de ellas en instalaciones del Metro de la Ciudad de México, pero otras también acontecieron en plazas comerciales, incluso, una de ellas muy despreocupada contó que los delincuentes: “No te hacen daño, solo te roban tus cosas de una manera muy... Sutil, te hacen que confíes en ellos y pues te roban todo lo que tengas”, indicó la internauta @Yeirem_.

Así que por si las dudas, las autoridades recomiendan a las usuarias estar muy atentas, no hacer confianza a personas desconocidas, para no ser víctimas de la delincuencia.

Nota publicada originalmente en La Prensa