Damnificados alistan marcha en CDMX si no se cumplen demandas

La sana distancia para evitar contagios de Covid-19 será respetada durante la primera manifestación a la que convocará Damnificados Unidos de la Ciudad de México (DUCM) en una fecha por definir, debido a que la reconstrucción está detenida.

En un comunicado, acusaron directamente a César Cravioto, comisionado para la Reconstrucción, de no cumplir con sus promesas de que este año se terminaría la rehabilitación de viviendas afectadas por el terremoto de 2017, pero la realidad es que las obras están retrasadas y en otros casos completamente detenidas.

Parece que en la @Comision_CDMX el "No mentir" de @lopezobrador_ no les ha llegado. Aquí te contamos como es que se operan en lo privado las entregas de edificio que realiza @craviotocesar con engaños y decisiones unilaterales. pic.twitter.com/lgwNO6hbyH — Damnificados Unidos de la Ciudad de México (@DUCDMX) May 6, 2020

Los damnificados denunciaron que el funcionario empleo la Jornada Nacional de Sana Distancia y la cuarentena para ocultar la suspensión de trabajos y negarse a reunirse con ellos.

No obstante, han sostenido pláticas virtuales con el comisionado de la Reconstrucción en las que llegaron a participar hasta 200 personas, sin obtener resultados ni él asume compromisos.

Le recordaron a Cravioto su dicho de que las viviendas censadas se entregarían este año y ahora dice es que las obras iniciarán en 2020 para terminarse en 2021 o, incluso, en 2022.

“Se obstinó en asegurar que su trabajo ha sido bueno y que el problema es la percepción de los damnificados”, le reprocharon y contestaron que no tenían problemas de percepción y que solamente le recordaban sus compromisos no cumplidos y sus mentiras.

Para @Claudiashein y @Craviotocesar, Tlahuac puede esperar un año más, para las familias damnificadas no.

Te contamos por qué: pic.twitter.com/8oAeaYLkDA — Damnificados Unidos de la Ciudad de México (@DUCDMX) May 5, 2020

Dijeron que uno de los principales afectados son los habitantes de Tláhuac, quienes son discriminados, a pesar de que en noviembre de 2018 garantizó que serían una prioridad y los sigue relegando.

Asimismo, manifestaron su rechazo categórico a que se beneficien a 150 empresas, que han demostrado no tener capacidad, pues en Tláhuac hay más de 70 obras detenidas y el avance es del 27%.