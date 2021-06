Damnificados amenazan con cerrar Calzada Tlalpan, gobierno responde que no caerá en chantajes políticos

El colectivo Damnificados Unidos pide a la Comisión de la Reconstrucción meter a hijos e hijas, hermanas y cuñados para recibir viviendas y exigen expedientes de inmuebles que no les pertenece y de no aceptar cerrarán hoy Calzada Tlalpan a las 21:00 horas, gobierno responde que no caerá en chantajes políticos.

El comisionado de la Reconstrucción, César Cravioto, informó en videoconferencia que este grupo de ciudadanos está exigiendo diversas acciones que no son ni de competencia de este grupo de ciudadanos ni de la comisión, como dar mantenimiento a áreas verdes de unidades habitacionales.

Además, exigen que se les dé una casa a cada una de las familias que habitaban en un mismo inmueble, aprovechando la reubicación de los habitantes de Iztapalapa hacia Tláhuac.

Cravioto les respondió que no puede ser así, pues sólo el titular del hogar recibirá de forma gratuita la casa y el resto de los inquilinos pueden obtener una casa a crédito en el Instituto de Vivienda.

Otras de las solicitudes del grupo de Damnificados es que en el inmueble Tlalpan 550 se detenga de manera inmediata el hostigamiento judicial a los vecinos y vecinas, en particular se exige pronunciamiento por parte de la Fiscalía de que bajo ninguna línea de investigación se procederá en contra suya a partir de los procesos penales iniciados en contra del Ex Comisionado Edgar Tungüí.

“No se hostiga a ningún vecino de este colectivo. Hay denuncias de otros vecinos en contra de ex administradores del condominio por presuntos malos manejos del recurso otorgado por el Gobierno anterior. Es una denuncia de vecinos contra vecinos, no del Gobierno hacia ellos”, señaló.

En el edificio Taller 21 demandan el respeto al padrón ingresado y que se someta a Comité de individualización del crédito para los 26 departamentos, para la Comisión de la Reconstrucción el padrón que ingresó el Colectivo tiene distintas inconsistencias como las nueve personas que no tienen derechos, porque no son damnificados, contrario a que sí hay tres familias que Damnificados no ingresó.

— Damnificadxs Unidxs de la Ciudad de México (@DUCDMX) June 3, 2021

“Aquí en este inmueble hay tres líderes; uno de los líderes se llama Francisco Javier Ibarra Trejo y solicitan dos viviendas para dos de sus hijos –si vemos el siguiente cuadro, por favor–; entonces, quiere vivienda para dos de sus hijos.

Agregó “Después, el líder Enrique Martínez Matías pide vivienda para él, para su pareja, para su hermano; y, el líder Israel Bolaños –que es otro líder de este Colectivo, de este inmueble–, pide dos departamentos para dos familiares más. Y, pues, no podemos distorsionar el proceso. La reconstrucción es para los damnificados, no es para los familiares de los líderes”.

El comisionado exhortó a este colectivo a no afectar a la ciudadanía con el cierre que están planteando el día de hoy de Calzada de Tlalpan pues a quien van a afectar es a la ciudadanía.

“Estamos a cuatro días del proceso electoral y, después de un año de poca actividad de este colectivo, curiosamente hacen esta amenaza de cierre, cuatro días antes del día de la elección. También pedimos que no se confunda a la opinión pública con una legítima demanda de la Reconstrucción y hacer un tema partidista que, según la militancia y afinidad que tienen varios de los dirigentes de este Colectivo”, sostuvo el funcionario.