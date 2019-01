Damnificados del 19-S, en desacuerdo con gobierno

Al conmemorar 16 meses del sismo del 17 de septiembre de 2017, el colectivo Damnificados Unidos acusó insensibilidad del gobierno de la Ciudad de México para atender sus demandas y reponer las viviendas que perdieron durante la tragedia. Con una marcha que salió de Avenida del Taller 21 (colonia Paulino Navarro) y concluyó en la fábrica textil que colapsó en Bolívar y Chimalpopoca (colonia Obrera), los afectados dieron las gracias a la ciudadanía que los apoyó durante y después del temblor.

“Dar las gracias después de estar 16 meses fuera de nuestra casa no es fácil. Gracias a todos los ciudadanos que desde el primer momento, sin saber quiénes éramos los que estábamos sin vivienda o bajo los escombros, salieron a apoyar y a salvar vidas”, dijo Ernestina.

También damnificada al perder su vivienda en Atlixco 21, lamentó: “A las autoridades me gustaría decirles gracias, pero no podemos y no debemos, estaríamos insultando a este noble pueblo dándole las gracias a alguien que no ha cumplido ateniendo a los damnificados”.

Como única encargada de dar el posicionamiento de Damnificados Unidos casi año y medio del sismo del 19 de septiembre, Ernestina comentó que si bien han tenido logros importantes para su reconstrucción, éstos no han sido por disposición de las autoridades capitalinas.

Foto: Alejandro Aguilar

ARRANCA RECONSTRUCCIÓN EN IZTAPALAPA

Ayer en Iztapalapa, el comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, y la alcaldesa Clara Brugada realizaron una asamblea para informar a los vecinos de las colonias Juan Escutia, Ejército Constitucionalista, Tepalcates, Voceadores de México, Álvaro Obregón, Purísima Renovación y Ejército de Agua Prieta, sobre el inicio de la edificación de sus viviendas y detallar cuáles serán las empresas encargadas de este proceso.