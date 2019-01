Damnificados del 19s reciben plan de construcción

El gobierno de la Ciudad de México fungirá como inmobiliaria cuando se permita la redensificación en las construcciones que se harán en las zonas que quedaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre del año 2017, esta una de las propuestas para que los afectados puedan tener una vivienda digna y no se endeuden.

Después que los Damnificados Unidos cerraron Calzada Tlalpan durante 11 horas (desde la noche del martes hasta la mañana de ayer) para que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, los atendiera en reunión privada, ahí le comentaron a la mandataria que estaban en contra de los créditos y la redensificación.

Sheinbaum Pardo respondió que esta es una propuesta que no implica endeudamientos para los damnificados y que el gobierno va a poner ese recurso para que inicie la reconstrucción y los departamentos adicionales.

En conferencia de prensa, comentó que dependiendo de cada uno de los problemas tienen un esquema, donde el gobierno comercialice esos departamentos.

“De tal manera que no tenga que entrar un desarrollador inmobiliario a este esquema en donde no sabemos si está generando una ganancia adicional sobre el departamento o no, que además encarezca el suelo en la zona en donde se está construyendo”, explicó.

CDMX Arranca próxima semana reconstrucción masiva en la CDMX

Agregó que lo que les plantearon es que el recurso público llega a un límite, pero el resto del dinero lo va a buscar junto con los damnificados para que se puedan recuperar las viviendas.

En la nueva Ley de Reconstrucción Integral sólo se permite la reconstrucción con recurso del gobierno hasta 65 metros cuadrados.

En el artículo 26 manifiesta que cuando el inmueble requiera de un financiamiento adicional la Comisión a cargo de César Cravioto gestionará la redensificación, y los damnificados cederán un porcentaje de la superficie edificable.

Al salir de este encuentro con la mandataria, Alfonso Sánchez Díaz, damnificado de Iztapalapa, comentó que Sheinbaum comprometió su palabra por ahora y que dará seguimiento a sus peticiones.