Dan a 3 mil 596 pacientes capitalinos cuidados paliativos

Un total de tres mil 596 pacientes con enfermedades graves recibieron cuidados paliativos de 2019 a septiembre de 2022, informó la Secretaría de Salud local (Sedesa)al asegurar que con este programa familiares y cuidadores también reciben apoyo psicológico.

El segundo sábado de octubre es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, con esto se busca reconocer y dar a conocer en qué consiste este tratamiento.

De acuerdo con la Ley de Salud de la Ciudad de México, el objetivo de este programa es evitar y aliviar el sufrimiento de pacientes, como aquellos que sufren cáncer, así como mejorar su calidad de vida y proporcionar soporte a los familiares del enfermo o cuidadores.

Son parte de un tratamiento para el cuidado de las molestias, los síntomas y el estrés que se padece durante una enfermedad grave; este tratamiento no reemplaza a uno curativo. Los pacientes y sus familias son informados por su médico que ya no existe una respuesta a tratamientos para recuperar su salud, por lo que si ellos quieren seguirán la atención con cuidados paliativos a través de un apoyo médico, psicológico, de enfermería, trabajo social, tanatológico y espiritual.

Hace unos años Ángel escuchó de los médicos que el tratamiento que recibía su madre para combatir la metástasis no tenía los resultados esperados; María decidió ir a casa y recibir los cuidados paliativos. Él también entró en el tratamiento y menciona que fue de vital importancia haberlo hecho así.

“Cuando nos dieron la noticia fue algo muy fuerte, yo no sabía que también podía recibir ese apoyo, pues no sabía en qué consistía, pero luego me di cuenta de lo importante que es. Cuando tienes a un familiar, a un ser tan querido en esta situación debes aprender a cuidarlo, a tratarlo, además el desgaste emocional es mucho”, relató.