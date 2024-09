Dapthne Cuevas en la Secretaría de las Mujeres: el reto de llevar 30 años de activismo a la política pública en CDMX

Daptnhe Cuevas Ortiz enfrentará el desafío de trasladar sus 30 años de trabajo como feminista desde la sociedad civil y la academia a la planeación gubernamental como próxima titular de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México, la cual buscará fortalecer.

En su diagnóstico, previo a asumir el cargo el 5 de octubre, señaló la necesidad de reforzar el rol rector de la Secretaría para incidir en la política pública, más allá de la prestación de servicios.

“La Secretaría de las Mujeres tiene que fortalecer su facultad de rectoría, tiene que meter su cuchara en la política pública y en la planeación gubernamental con cada una de las dependencias y estar ahí señalando: ‘mira a este programa le falta’”, afirmó en el podcast de Sara Lovera, editora de género de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

“Ser órgano rector implica explicar, acompañar, facilitar herramientas de entendimiento. Yo quiero explotar lo más posible esa facultad y quiero estar en perfecto diálogo y coordinación y armonía con las diferentes dependencias de esta ciudad”, agregó.

La activista explicó que los mecanismos a favor de las mujeres han quedado subordinados a la demanda cotidiana ante la ineficacia de otras instancias.

“Todas las partes deben entender y deben hacer y esa es una de las tareas fundamentales que le toca a los mecanismos para el adelanto de las mujeres y que ha quedado muy supeditado a la demanda cotidiana y a, incluso, la prestación de servicios, porque como no se está haciendo bien en las otras dependencias, hay que hacerlo acá”, indicó.

“Mi meta es que la Secretaría pueda cumplir con su facultad rectora con mucha mayor fuerza y que no en este sexenio quizás, pero en algún momento no tengamos que prestar servicios de atención porque a quién le toca lo está haciendo bien”, dijo.

Para Cuevas, quien participó con la ONU en la negociación de la agenda 2030 en la materia, hay dos temas que siguen siendo una piedra anclada en la capital: la violencia de género en todas sus formas y la brecha salarial.

“La violencia es el tema central, donde hay que seguir buscando formas, haciendo ejercicios y buscando propuestas (...) Yo creo que no hemos solucionado o no hemos encontrado maneras eficaces de erradicar la violencia en general, primero porque está muy anclada en la naturalización de nuestra convivencia social, es un asunto culturalmente arraigado y en eso creo que hemos avanzado, aunque falta mucho”, consideró.

“El segundo tema que es muy importante y que casi no se habla de eso porque no se nota tanto, porque esta es la ciudad, es el asunto de la participación económica de las mujeres. Seguimos teniendo una brecha salarial significativa, ahí no nos diferenciamos mucho al resto del país”, refirió.

Al ser la primera vez que estará desde el lado gubernamental, la activista admitió que por un momento se sintió asustada, pero también está motivada por su preparación y por su conocimiento de la Secretaría desde que era Instituto, al haber sido consejera en dos ocasiones.

“Yo estoy muy emocionada con esta cosa que se me viene encima, al principio dije es que me da miedo el tránsito de haber sido toda mi vida una activista desde la sociedad civil y llegar ahora a tratar de acomodar todo este bagaje en el ámbito de la implementación de gobierno.

“Yo he estado estudiando permanentemente, hice esos estudios en política pública cuando llegué al Congreso, cuando fui la primera Secretaría Técnica de aquella primera comisión ordinaria, yo estudié derecho parlamentario, porque como te digo, lo intuitivo es importante, pero hay que entender y hay que formarse", expuso.

Cuevas contó que el giro de tuerca en su carrera fue impulsado tras ser invitada por la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, a formar parte de su campaña.

“Por eso me atreví a dar esta vuelta de volante en mi trayectoria, primero me invitó a ser parte de su campaña, a coordinar la estrategia para la igualdad en la campaña, ¿qué significó eso? Pues estar muy cerca de la construcción de lo que fue el programa de gobierno que presentó al inicio de la campaña y con el cual inició su oferta política para esta ciudad y luego acompañar todas las paradas de la campaña, a lo largo y ancho de la ciudad para escuchar a la gente para oír las demandas de la de las mujeres”, señaló.

En entrevista, la futura funcionaria lanzó un llamado a las capitalinas para que exijan sus derechos.

“(Les diría) que exijan pues para eso estamos (...) Ahora me toca estar del otro lado de lo que siempre hemos hecho y yo siempre he dicho que mientras lo hagamos mejor, más capacidad tenemos de que se hagan bien las cosas, o sea, vengo de la incidencia. Entonces que la gente afuera haga buena incidencia, también empuja hacia adentro”, aseguró.

