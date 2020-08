Darán seguro social a 15 mil 500 choferes de transporte público en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México, anunció que 15 mil 500 personas operadoras de transporte concesionado y sus familias podrán participar en la incorporación voluntaria del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en carácter de trabajadores independientes.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que es un apoyo a los conductores, pues les van a dar el recurso para inscribirse en el IMSS y que tengan servicios médicos, pensión por invalidez, por vejez, por viudez, orfandad, ascendencia y ayuda en gastos funerarios del solicitante.

“El concesionario tiene que registrar al chofer y el conductor deberá cumplir con todas las medidas de higiene y seguridad para los usuarios, con el objetivo de ordenar el transporte concesionado. Estamos buscando mejorar el servicio”, comentó.

Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, dio a conocer que estos 15 mil 500 conductores realizan 7.1 millones de viajes al día, lo que significa 3.8 millones de personas que se mueven en el transporte.

Estimaron que se van a destinar 80 millones de pesos para 15 mil 500 personas operadoras y saldrán beneficiadas sus familias porque también podrán participar en la incorporación voluntaria del Régimen obligatorio del IMSS, en carácter de trabajadores independientes.

Los concesionarios tendrán que pagar una cuota anual de aproximadamente 12 mil pesos por chofer, explicó.

Los responsables tendrán que solicitar inscripción y cita de forma digital, acudir a la Semovi con una licencia tipo C y con identificación oficial vigente para firmar carta compromiso, entregar los formularios médicos, debidamente llenados.

También tendrán que sujetarse al mecanismo de supervisión y sanción y respetar las condiciones: Criterios sobre el servicio, Seguridad para usuarios y Cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

La estrategia para que los conductores cuenten con seguro social, va de la mano con la regularización del servicio y estará supervisado el comportamiento de los choferes así como de las unidades.

Hoy anunciamos un programa con @Tu_IMSS con @zoerobledo para mejorar el transporte concesionado. Apoyo con seguridad social al conductor a cambio de su compromiso de dar un buen servicio a l@s usuari@s. Presentación 👉🏼https://t.co/Py7on6XpvA ; Convenio 👉🏽https://t.co/fr38N4L5HK pic.twitter.com/5peoq8AtkA — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 11, 2020

Esto se hará mediante el uso de tecnología existente (usada para foto cívicas) para supervisión y sanción automática al transporte concesionado (y motos) por conductas como: circular en sentido contrario, invadir áreas de espera y pasos peatonales, no respetar semáforo rojo, dar vueltas prohibidas, utilizar el celular o dispositivos de comunicación durante la conducción o circular a exceso de velocidad.

Los conductores tendrán que descargar la aplicación Mi Ruta para crear su perfil registrándose como operador. Registrar el inicio y fin del viaje en la misma plataforma.

Las causas de suspensión de las unidades será por la falta de dispositivos tecnológicos de monitoreo (GPS, cámaras, códigos QR), falta de regularización.

Si los conductores cometen estas faltas también se les suspenderá el servicio de salud: Si no cuenta con licencia tipo C vigente (pérdida de licencia por mal comportamiento ej. Conducir en estado de ebriedad), infringir los lineamientos para la calidad de la prestación del servicio (uso de uniforme/camisa obligatorio, no beber o fumar en la unidad, no reproducir música a alto volumen, trato respetuoso a las personas usuarias, entre otros), poner en riesgo la seguridad de las personas usuarias y realizar actos de acoso o abuso sexual y discriminación.





