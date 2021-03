A pesar del levantamiento progresivo de las reestricciones a las actividades no esenciales reimpuestas durante diciembre pasado, como bares, teatros y gimnasios, los capitalinos aún no regresan de lleno a la normalidad. Según datos de Google, la movilidad de personas en lugares no residenciales de la Ciudad de México se mantiene 22% por debajo de los niveles vistos en un día pre-covid. A nivel nacional esta marca es de 15 por ciento.