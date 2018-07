Declara normal la sismicidad en la CdMx, Carlos Valdés González

Los sismos que han ocurrido durante los últimos días en algunas zonas de la ciudad es algo parecido a lo que se vivió después de 1985, es un proceso normal por la rotación de la Tierra, afirmó Carlos Valdés González, sismólogo de la UNAM y director del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Exhortó a la población a no alarmarse porque es una situación normal, pues eso significa que el planeta está vivo.

Agregó que estos temblores con epicentro en la Ciudad de México no son extraños, sino siempre ha habido una sismicidad con magnitudes más bien bajas, es un fenómeno similar al que ocurrió después del sismo de 1985, y fue en un periodo de un año que se sumaron alrededor de 19 en la zona metropolitana.

“En aquel entonces los de mayor magnitud fueron de 2.5 y 2.6. Viendo las estadísticas se parecen, no hay nada extraño a lo que ya se vivió en 1985, pero lo que sí ha cambiado es la forma en la que nos comunicamos, entiendo que haya gente que se alarme y piense que estén cambiado las cosas, pero la respuesta es que no está temblando más y no estamos teniendo actividad eruptiva mayor”, declaró.

“En estos sismos pequeños a los cuales podríamos hasta llamarle microsismos, son claramente sentidos casi a nivel de colonia o en unas cuantas colonias por la densidad de población que tenemos en la Ciudad de México”, añadió.

Explicó que hasta cierto punto podrían provocar algunos desplazamientos de algunos objetos o hasta la fractura o fisura de alguna pared, pero difícilmente generará algo como lo que se vio el 19 de septiembre del 2017.

“Estos son sismos y para ello es la misma receta, el de revisar las instalaciones, fortalecer aquellas que fueron construidas antes de 1985 y todavía hay que hacerlo con mayor puntualidad, tener un plan, un protocolo para saber qué hacer, tener un simulacro con las gentes que trabajamos, y en las escuelas, debemos ser partícipes y estar atentos ante estos fenómenos”, exhortó.





ALTAVOCES SIN FUNCIONAR

De 12 mil 354 altavoces sísmicos fallaron mil 400, Valdés González, propuso que el Sistema de Alerta Sismo debería estar siendo probado de una manera más frecuente, donde se podría hacer la evaluación de que se utilice una vez al mes, como un recordatorio y un simulacro.

"Por qué lo comento, porque me tocó estudiar en una zona de tornados, en ese lugar cada primer miércoles del mes a las 12:00 horas del día se hacía sonar la sirena que anunciaba la presencia de tornados, entonces sí se espantaba uno poco, pero me acordaba que era miércoles y sabía que era la prueba de los altavoces y que debía cooperar", recordó el especialista de la UNAM.

Pidió dar esa oportunidad de escuchar la alarma sísmica y "saber si estamos listos y preparados y ver el punto de que los equipos estén funcionando, estos aparatos están a la intemperie y cualquier cosa que la tengas afuera se irá dañando y sería casi imposible estar revisando casa uno de ellos, y nosotros también debemos participar como ciudadanos para saber si funciona o no, está probado que estos aparatos pueden salvar vidas y todos debemos apoyar".





Recuerdan a víctimas de 2017

Después de dos horas con 17 minutos que duró la reunión de damnificados de Tláhuac, Iztapalapa, y Xochimilco, acordaron con el titular de la Comisión para la Reconstrucción, Edgar Tüngu., que el próximo 26 de julio se reunirán y les darán el listado de las zonas afectadas. Con una misa recordaron a las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre.





