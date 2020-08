Decomisan triciclos de comida en Polanco para su destrucción

El decomiso de 140 triciclos de comida que circulaban en la colonia Polanco y Granada dela alcaldía Miguel Hidalgo generó indignación en las redes sociales.

Usurarios de internet criticaron fuertemente al Director de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, Hegel Cortés Miranda, quien anunció la destrucción de los triciclos decomisados.

Durante el recorrido por el almacén de Vía Pública de @AlcaldiaMHmx, se realizó el registro de 140 triciclos resguardados que se han retirado en #Polanco y #Granadas, posteriormente se procede a su destrucción. pic.twitter.com/CKqrzBL6IG — Hegel Cortés Miranda (@HegelCortes) August 15, 2020 Que problemas urgen resolver en la CDMX? Delincuencia? Violaciones? Falta de empleo? Falta de agua en varias colonias? Mmmm no, yo creo que hay que levantar 140 triciclos de comercio ambulante en Polanco porque se ven feos en esa zonas. PRIORIDADES les llamo — Mateme ese recuerdo de su amargo amor (@JimenaMarroquin) August 17, 2020 Al parecer en la Miguel Hidalgo sólo hay espacio público y política para Polanco.



Todo aquello que no sea un "comercio bien" es confiscado y esos triciclos son la muestra de ello.



Lo mismo pasa en la Cuauhtémoc con la Roma y la Condesa; en la Benito Juárez con la Del Valle. — Humberto Santamaría (@Sassangley) August 17, 2020 Lo que los burguesitos de Polanco no quieren ni pueden reconocer es que quien le da sustento a su colonia es el trabajo precarizado de la población flotante, quienes todos los días desayunan y comen a través de esa economía informal que hoy quieren desaparecer. — refresco_ (@refresco_) August 17, 2020

En su cuenta de Twitter, el funcionario publicó la fotografía del decomiso señalando que fueron retirados por no cumplir con el semáforo naranja del 30% de ocupación del espacio público.

Precisó que “en el caso de estos enceres se lleva a cabo un proceso apegado a la normatividad administrativa, con el fin de que no representen un riesgo sanitario o de Protección Civil para la ciudadanía”.

Las críticas y comentarios fueron tantos que el tema se volvió tendencia en redes sociales, donde los usuarios acusaron de quitar la fuente de trabajo a muchas personas, otros señalaron que aunque estuvieran violando la ley, los triciclos deberían de ser devueltos a sus dueños.

Entre todos los comentarios resalto el del subgobernador de Banco de México, Gerardo Esquivel, quien cuestionó: "¿Cuál es la lógica de quitárselos y destruirlos?".

Esos triciclos suelen ser instrumentos de trabajo y medio de transporte para personas de bajos recursos económicos. ¿Cuál es la lógica de quitárselos y destruirlos? https://t.co/yhV0jHTfXk — Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) August 16, 2020

Luego de las innumerables críticas, Cortés Miranda aclaró que "se determinará el destino de los enseres, de acuerdo a un procedimiento administrativo", y aseguró que la administración es sensible y respetuosa de la realidad social y económica de la ciudadanía.