Define Semovi pago y flota de bicis y patines

Después de evaluación y depuración, la Secretaría de Movilidad determinó que cinco empresas están en condiciones de dar el servicio de micromovilidad en la Ciudad de México: tres de bicicletas sin anclaje y dos de monopatines.

No obstante, para poder obtener el permiso de operación anual, estas empresas tendrán que cumplir con el pago de una contraprestación antes del 26 de junio a las 15:00 horas, de lo contrario no tendrán acceso a la autorización para prestar el servicio.

Con el monto de contraprestación definido con un método de subasta y utilizando un sistema automatizado, las tres empresas de bicicletas aportarán en total nueve millones 610 mil pesos, mientras que las de scooters harán lo propio con 37 millones 100 mil pesos.

Sin embargo, la contraprestación es diferenciada, es decir cada empresa pagará una cantidad diferente por el número de unidades que podrá operar, que también es diferenciado en el caso de las bicicletas sin anclaje.

Dezba podrá operar 500 bicicletas con una contraprestación anual por unidad de mil 800 pesos; Jump tendrá mil 900 bicis con un pago de mil 300 pesos y Mobike dos mil 400 con un pago de dos mil 600 pesos por unidad. Serán cuatro mil 800 unidades en servicio.

En el caso de los scooters la empresa Lime operará mil 750 patines con el pago de una contraprestación de siete mil 200 pesos anuales por unidad; Grin tendrá la misma cantidad de unidades, pero con un pago por cada una de 14 mil pesos. Serán tres mil 500 monopatines en operación.

En un comunicado la Secretaría de Movilidad precisó que las empresas de bicicletas sin anclaje y monopatines Movo y Motum, se descalificaron por no presentar información y presentarla incompleta, respectivamente. En tanto la propuesta de contraprestación de la empresa de scooters Bird no fue seleccionada y no podrá acceder a los permisos anuales, por lo que sólo podrá dar servicio hasta el próximo 28 de junio.