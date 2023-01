Dejan penales capitalinos 89 presos y los cambian a reclusorios federales

Centros federales de readaptación social de los Estados de Nayarit, Chiapas, Durango y Coahuila recibieron a 89 personas privadas de la libertad, quienes estaban en penales varoniles de la Ciudad de México, informó la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría Seguridad Ciudadana.

El traslado ocurrió esta madrugada y corrió a cargo de personal de esa dependencia capitalina, la Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las personas privadas de la libertad llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para enviarlos hacia las entidades mencionadas, donde se contó con el apoyo de las autoridades penitenciarias federales y locales.

Con estricto protocolo de seguridad y apego a los derechos humanos, 22 personas privadas de la libertad fueron llevadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 4 “CPS Noroeste” Nayarit; igual número al Centro Federal de Readaptación Social No. 14 “CPS Durango"; otros 22 al CEFERESO 18 “CPS Coahuila”; y las 23 personas restantes fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 15 “CPS Chiapas”.

Los cambios cumplieron con lo estipulado en los convenios de colaboración entre autoridades locales y federales, mientras que personal de derechos humanos estuvo presente para supervisar el apego a los protocolos establecidos.

El pasado 5 de diciembre fueron trasladadas 49 personas privadas de la libertad a penales federales, por lo que suman 138 traslados en los últimos meses.

Finalmente, lo anterior sirve para despresurizar los penales de la capital y garantizar la gobernabilidad, así como favorecer las condiciones de readaptación social de las personas privadas de la libertad.