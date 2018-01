Delegación Cuauhtémoc se compromete a terminar con ambulantaje en Hospital General

México.- El Hospital General de México es una institución de asistencia pública que pertenece a la Secretaría de Salud federal, su capacidad permite que cada año sean atendidas miles de personas atraídas por la eficiencia en sus servicios y sus bajos costos, sin embargo, antes de ingresar, los pacientes tienen que enfrentar decenas de puestos ambulantes que obstaculizan los accesos con sus estructuras, mercancías y desechos.

Ubicado en la en la calle doctor Balmis número 148 en la colonia Doctores de la delegación Cuauhtémoc, el Hospital General Eduardo Liceaga, nombre que le fue otorgado en honor a uno de sus fundadores en 2012, forma parte de una red de seis hospitales que prestan salud pública en la zona central del país.

El interior del nosocomio, recién remodelado y al que en 2017 le fueron integradas tres torres de especialidades, discuerda con el desorden, la insalubridad y el ambiente hediondo de la calles vecinas en las que transitan, conviven, comen y esperan los pacientes y sus familiares.

De acuerdo con el director de Mercados y Vía pública de la delegación Cuauhtémoc, Luis Ángel González, en esa demarcación existe un plan para reubicar a los ambulantes que iniciará este mismo mes, aunque reconoció que se trata de un problema complejo toda vez que es la fuente de empleo de al menos 80 familias.

Aseguró que la demarcación realizó un censo en el que se encontró dicho número de comerciantes en la vía pública, aunque afirmó que la cifra ha incrementado en cerca de 30 comerciantes que trabajan de manera independiente, además de otros puestos que se ubican en calles un poco más alejadas, y que consideró no implican mayores problemas para la operatividad del hospital.

Dijo que la demarcación se encuentra en proceso de creación de un programa para atender de las diversas problemáticas que generan los comerciantes ambulantes en inmediaciones del Hospital General de México, entre ellas, insalubridad, falta de medidas de protección civil, mendicidad, drogadicción y delincuencia.

Explicó que la actual administración realizó el retiro de seis puestos metálicos en la esquina de Luis Pasteur y la avenida Cuauhtémoc con el objetivo de liberar la entrada y salida de ambulancias.

“Necesitamos reducir el número de puestos y ver la manera de poder reubicar a estas personas en otra zona o en una plaza comercial, esa es la idea del reordenamiento y lo tenemos muy claro con la finalidad de darle otra imagen”, aseguró.

En la zona, también se encuentra el Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante un recorrido se observa que en sus inmediaciones el problema del ambulantaje es menor y consiste en algunos puestos concentrados en la acera ubicada en la avenida Cuauhtémoc.

Al respecto, González negó que la instalación de los comerciantes en ciertas calles y en otras no se deba a un acuerdo entre líderes y las autoridades "la afluencia de la gente que llega al Hospital General es mucha y en muchos casos es de escasos recursos, además, se tienen que formar y esperar, por lo que buscan alimentos para enfrentar el resto del día, lo que los convierte en clientes en potencia, lo que es aprovechado por el comercio, por eso están ahí desde hace muchos años”.

Puntualizó que el compromiso de la delegación es hacer mesas de trabajo con los comerciantes para ofrecerles alternativas de solución “no sólo es quitarlos sino ofrecer solución a esa fuerza de trabajo que por el momento se van a quedar sin empleo”.

Afirmó que entre los objetivos del reordenamiento se encuentra tener un comercio ordenado, con permiso y sin saturación, así como buscar alternativas, junto con el gobierno central para desalojar y reubicarlos con acuerdos y compromisos para evitar la reinstalación.

A unos meses del término de la actual administración, el funcionario destacó que iniciarán con el plan de reordenamiento este mismo mes o en febrero “a más tardar”.

El funcionario se comprometió a trabajar de manera rápida en el problema que aqueja las cercanías al Hospital General, ello a pesar de que “la delegación Cuauhtémoc es muy compleja y tiene un gran territorio, por lo que los operativos de reordenamiento se realizan en diversos puntos incluso el mismo día”.

“Esta administración no tiene nada en contra de nuestro comercio pero si cuando de desborda tenemos que ajustarlo, el comercio en la zona tiene un antecedente histórico pero la ciudad cambia y en estos momentos ya no puede estar por lo que tenemos que trabajar con inteligencia para no dañar a ninguna de las partes, es difícil pero si se puede”, puntualizó el funcionario.

