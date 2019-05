Denuncian ciudadanos mal uso de recursos del Presupuesto Participativo

Con denuncias de ciudadanos por el mal uso de recursos públicos, se inauguró el encuentro Buenas prácticas para la nueva Ley de democracia directa y participativa de la Ciudad de México , en el que Bernardo Valle, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), resaltó que es positivo escuchar todas las opiniones para mejorar la iniciativa que los diputados locales analizan actualmente.

Uno de los salones del Club de Periodistas resultó insuficiente por la afluencia de consejeros vecinales que acudieron para dar sus opiniones sobre esa propuesta legislativa, pero manifestaron su inconformidad abiertamente cuando hacía uso de la palabra el legislador Martín Padilla.

Lo que molestó a los asistentes fue que el diputado hablara de las nuevas reglas que contiene la iniciativa, cuando las actuales han sido mal aplicadas y por eso los vecinos de las alcaldías de Gustavo A. Madero y de Cuauhtémoc denunciaron que funcionarios les esconden los recursos del

Presupuesto Participativo, incluso hay algunos que desde 2011 no han sido aplicados. Prácticamente, el rosario de denuncias no dejó terminar al legislador y le recordaron que no reciben salarios por desempeñar ese cargo, que los funcionarios encargados de ejercer los recursos no rinden cuentas y demandaron que los castiguen “para que no sean cómplices de ladrones. Nada de borrón y cuenta nueva”.

En su oportunidad, el consejero electoral Yuri Gabriel Beltrán opinó que la discusión de dicha iniciativa “es una buena oportunidad de transitar hacia el uso del voto electrónico”.

Se manifestó a favor de que el nuevo ordenamiento conserve como prioridad el voto libre y secreto de la ciudadanía, a fin de definir la ejecución del Presupuesto Participativo, a partir de propuestas impulsadas por los vecinos, sin tener que ser sometidas a una Asamblea Ciudadana, como se pretende aprobar en la nueva ley.

Al respecto, Donaji Olvera Reyes, vicepresidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso local, dijo que con ello se evitaría que las alcaldías manejen clientelarmente los recursos y que sean los ciudadanos los que decidan.

Finalmente, el legislador Martín Padilla informó que se fortalecerá el presupuesto participativo al subirlo del 3 al 5% y se erradicará el uso indebido de ese recurso.