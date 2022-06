Denuncian desperdicio de miles de litros de agua en El Caracol de Coyoacán

Vecinos de la colonia El Caracol, en la alcaldía Coyoacán, denunciaron que miles de litros de agua que brotan del subsuelo se van diariamente al drenaje, debido a que desde hace más de 20 años este caudal fue conectado a una cisterna que desemboca directamente a las alcantarillas.

Hasta el fondo de la cerrada de Butacaris, en El Caracol, se ubica una cisterna de tres metros de altura por tres de ancho que almacena el líquido proveniente del escurrimiento de las barrancas. Ahí, a través de una reja que la resguarda, burbujas son expulsadas de la corriente que es totalmente cristalina y sin olor.

Los habitantes de la cerrada narraron a El Sol de México que hace más de 30 años, antes de que la alcaldía instalara la cisterna, pipas cargaban agua que se formaba del lado en donde están ubicados los Studios Quarry, antes Plaza Zapato. Ahí, los colonos aprovechaban una especie de laguna que se formaba para nadar en ella.

“El agua es cristalina, transparente, no tiene ningún mal olor, si fuera agua de cañería olería horrible, pero no. Alrededor de esta barranca había ríos en la orilla que circulaban alrededor de la colonia y desembocaban también aquí (en la cisterna).

“Mi esposo fue de los primeros que llegaron a vivir aquí, habitaban en unas casitas de cartón, y de aquel lado se hacía como una laguna grandota; él dice que se metían a nadar de aquel lado”, comentó Isabel Hernández Meza, habitante de la privada Butacaris.

El tránsito del agua por las alcantarillas se escucha y observa en todo el terreno de la privada, pues en las rendijas de cada una de las coladeras el líquido pasa con gran fuerza, sin basura, sin olor y totalmente cristalina. “Y así es todo el día y toda la noche; las 24 horas, es un desperdicio enorme”, aseguró Víctor, vecino de la privada.

De un lado de la cisterna se ubican los Studios Quarry, y del otro casas, en donde hasta hace cinco años una vecina veía pasar en su terreno una especie de riachuelo; sin embargo, decidió poner piso tras realizar la remodelación de su casa y de esa manera lo tapó.

El Sol de México consultó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la alcaldía Coyoacán para conocer el estatus de esa zona, pues de acuerdo con colonos del lugar, se ha denunciado la situación y propuesto hasta la instalación de un pozo. La única dependencia que dio respuesta fue la alcaldía Coyoacán.

“El predio que está al lado del cárcamo Caracol, conocido como Plaza Zapato, se inunda por escurrimientos naturales.

Cuando no bombean, se trasminan al Caracol y se satura el Cárcamo y es un problema de años. La plaza también cuenta con un cárcamo y dos equipos de bombeo pero, según información no confirmada, ya no se operan por los costos que representan. Debido a ello se incrementa el escurrimiento a la colonia Caracol el bajo”, informó la demarcación a través de la oficina de Comunicación Social.

Vecinos comentan que han reportado la situación al Sacmex y la alcaldía Coyoacán, y que incluso hace cinco años se envió un escrito a la Comisión Nacional del Agua para darle uso a ese líquido; sin embargo, aseguran que no les contestan o que les responden que no hay dinero, pues sería una gran inversión para poder hacer algo con esta agua.

“Diputado que viene y nos visita, de PAN, PRI, PRD y PT, sabe lo que es este desperdicio de agua. Los que más han venido son los del PRD y saben. Es importante. porque cuánta gente no tiene agua en diferentes partes de la Ciudad de México”, recalcó Hernández.

Debe analizarse el agua para consumo humano o riego

Gerardo Ruiz Solario, especialista de la UNAM, señaló que podrían tratarse de aguas someras, las cuales se convierten en manantiales utilizables para consumo humano, pero el líquido tiene que analizarse.

“A cualquier agua que se sustraiga de manantiales o de aguas subterráneas, cualquier tipo de agua, se tienen que hacer análisis de calidad de agua, y dependiendo de los análisis será el tratamiento que va a seguir para saber si es potable o no”, indicó.

Señaló que además de analizar si el agua es para consumo humano o riego, también se debe analizar el costo-beneficio de la obra, pues la infraestructura a veces resulta ser muy costosa, y los escurrimientos y nacimientos de ojos de agua se dan en periodo de lluvias.