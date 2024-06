Denuncian maltrato animal por abandono de perros en pensión de Tlalpan

Alrededor de 25 tutores de perros reclamaron ayer a sus mascotas y denunciaron ante la Fiscalía capitalina, por maltrato animal y estafa, a Nicolás Trejo Latapí, responsable de la pensión El Rancho de Los Perros, luego de abandonar a más de 60 animales en un predio de Tlalpan.

Rescatistas independientes y de la organización civil Redac, quienes recibieron 16 reportes de personas que acusaron a Trejo Latapí de bloquear su número celular y no darles razón de sus mascotas, acudieron el lunes al lugar, donde constataron que la pensión estaba abandonada y los perros permanecían sin ser alimentados e hidratados, además de presentar lesiones.

“El 17 de junio subimos a Topilejo para ver qué estaba pasando en el lugar, y fue cuando vimos que la pensión estaba abandonada. Los perros estaban en pésimas condiciones. Estuvimos buscando a Nicolás y no apareció. Intentamos sacar a los perros, pero era invasión de propiedad privada”, explicó Bunny Carranza, una de las rescatistas.

Al día siguiente, los activistas interpusieron una denuncia, con el número de carpeta de investigación 00607/ 06-2024, en contra de Trejo Latapí, quien cobraba mil 500 pesos al mes para resguardar a los canes.

Pese a los llamados de auxilio a la Fiscalía local, a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y otras instancias oficiales, no recibieron apoyo inmediato porque aún no había una orden de cateo.

Ante ello, activistas regresaron al lugar con croquetas y agua, para empezar a atender a cerca de 60 perros en estado de desnutrición, de los cuales 10 tenían lesiones y heridas expuestas.

“Lo que nosotros pudimos hacer, fue alrededor del lugar, porque no podíamos invadir propiedad privada. Encontramos una fosa común donde había infinidad de cuerpos en descomposición, pero la Fiscalía nos dijo que eso ya sale de su jurisdicción porque el tema es solo adentro del predio”, apuntó Carranza.

Organizaciones animalistas comenzaron a denunciar el caso en redes sociales, para pedir apoyo y hacer presión mediática, a fin de que las autoridades capitalinas acudieran al lugar, ubicado en parajes deshabitados en lo alto de Tlalpan.

Sin embargo, personal de la Fiscalía, PAOT, BVA, Agatan y de la alcaldía Tlalpan fueron al predio cuatro días después del hallazgo y cerca de 48 horas después de la denuncia, pues durante la noche del jueves y la madrugada de ayer iniciaron el cateo y la colocación de sellos de suspensión en la pensión, la cual se encuentra bajo investigación.

Allí, una unidad médica de Agatan comenzó la revisión de casi 50 canes. Los primeros en ser rescatados y llevados a instalaciones de la BVA fueron cuatro perros con lesiones expuestas, deshidratación y tumores.

“Policías de la Dirección General de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), instancias de la Ciudad de México, rescataron a 46 perros que se encontraban abandonados en un inmueble, que posiblemente funcionaba como pensión, tras cumplimentar una orden de cateo en la alcaldía Tlalpan”, informó ayer la SSC en un comunicado.

Algunas organizaciones civiles colaboraron para conseguir hogares temporales para los canes. Sin embargo, de acuerdo con Karen Nava, directora de la Fundación Toby, el trabajo de búsqueda llevó alrededor de dos días y no se logró juntar los hogares necesarios, por lo que la BVA apoyó con sus instalaciones.

Busca a Scrapy

Una de las tutoras denunciantes es Jocelin Enríquez, quien vive en Ecatepec y en febrero de 2023 se vio conmovida por un perro en situación de calle, por lo que decidió rescatarlo.

La joven buscó una pensión que cuidara de Scrapy, mientras conseguía una familia que pudiera adoptarlo definitivamente, pues sus caseros no le permiten tener animales.

“Estoy mal. Yo lo quise llevar ahí, porque no tenía cómo darlo en adopción y me dieron esa opción de esa pensión. Me dijeron que era muy buena y decidí contratar el servicio. Mensualmente les depositaba mil 500 pesos y me mandaba videos de mi perro”, explicó.

La historia se hizo pública y mucha gente la compartió hasta llegar a la asociación civil que decidió rescatarlo.

El jueves se enteró por redes sociales de lo que sucedía en la pensión. “A mí se me hace raro porque el 30 me mandó un video y me voy enterando que mandaba videos repetidos. Y me tiene confundida, porque en el video dice él que es el 30 de mayo”, dijo.

Luego de levantar su denuncia e intentar recuperar a su perro, las autoridades capitalinas le pidieron impresiones a color de las fotografías de su Scrapy, las transferencias, videos y chats que tuvo con Trejo Latapí.

“No tengo palabras. No sé cómo está, no sé si esté bien o esté muerto. Y lo que quiero ahorita es encontrar a mi perro y llevármelo, pero no nos han dicho nada de qué va a pasar. Me dieron cita en la Fiscalía hasta el 5 de julio, y mientras no tengo nada”, lamentó.



