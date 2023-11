Denuncian por acoso a 64 funcionarios de alcaldías en CDMX; Cuauhtémoc, a la cabeza

"Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tlalpan son las alcaldías con más funcionarios públicos, directivos y trabajadores denunciados por acoso sexual, de acuerdo con la Contraloría General de la Ciudad de México.

Mediante una solicitud de transparencia, El Sol de México obtuvo las cifras muestran que la alcaldía Cuauhtémoc concentra el mayor número de funcionarios públicos señalados por acoso, con 14 denuncias, seguida de Iztapalapa con 11 y Tlalpan con siete.

Como es el caso de Elvira que ha sido acosada y hostigada a través de mensajes por un funcionario público de medio rango de la alcaldía Tlalpan.

“Es pareja de una compañera de la oficina, yo tuve una situación con uno de mis hijos en un tema de la escuela y la compañera se ofreció a ayudarme a través de él. Ella me dice: 'si quieres yo le digo que te eche la mano', esa fue la manera en que empezamos a tener contacto”, explicó.

La joven de 33 años, quien pidió ser nombrada de otra manera para mantener su anonimato, contó que desde hace tres meses ha tenido que convivir con su agresor por miedo a denunciar.

“Una noche me manda un mensaje por Whatsapp en donde el señor me dice que qué estaría dispuesta hacer para que me hiciera el favor que yo necesitaba pero que no se enterara su pareja, y yo le dije que no tenía nada que ofrecerle más que dinero. Mi respuesta pudo haber sido otra o tal vez en ese momento cortar de tajo, pero la verdad es que yo realmente necesitaba ese favor”, resaltó.

Desde ese momento Elvira recibió diversos mensajes donde el funcionario la acosaba diciéndole que “le gustaba mucho” y la citaba en su oficina.

“El favor que yo necesitaba finalmente lo solucioné de otra manera, dejé de tener contacto con este señor, pero después de un tiempo me volvió a buscar por mensaje. Estuve mucho tiempo pensando qué hacer porque tiene fama de hombre poderoso y honestamente me dio miedo denunciar y que eso pudiera afectarme a mí o a mi hijo que lo llevo al trabajo”, resaltó.

La contraloría detalla que las alcaldías con más denuncias que le siguen por acoso sexual son Álvaro Obregón con seis, mientras que Coyoacán, Xochimilco, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero registran el mismo número de procedimientos legales con cuatro.

La Contraloría General reporta que 2019 a 2023 las 16 alcaldías de la Ciudad de México suman 64 denuncias por acoso sexual.

El pasado 29 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la constitucionalidad de la Ley 3 de 3 contra la violencia la cual busca que ningún violentador, deudor alimentario o acosador sexual ocupe algún cargo público de elección popular o sea funcionario en las tres órdenes de gobierno federal, estatal o local. Sin embargo, faltan siete estados que todavía deben reformar su legislación local, entre ellos la Ciudad de México.

La activista y feminista Yndira Sandoval, impulsora de la Ley 3 de 3, explicó en entrevista con El Sol de México que la Ley ya puede ser aplicada en cualquiera de los órganos públicos, incluso en los casos de los funcionarios públicos acosadores en las alcaldías. Destacó que las alcaldías, el gobierno central y el poder judicial ya pueden aplicarla porque no se rigen por tiempos electorales, lo que implicaría la suspensión de derechos de los funcionarios acosadores.

“Es un asunto de suspensión de derechos, ni siquiera es un tema de destitución y un asunto punitivo porque la 3 de 3 es disuasiva, además no sólo se trata de deudores de pensión, se trata de perpetradores de violencia en el ámbito público, privado y violencia institucional”, agregó.