Denuncian presión a diputados locales por corridas de toros

"(En la Comisión de Bienestar Animal del Congreso CdMx) estamos en un momento bastante complejo, porque sí se tenía toda la intención, por lo menos de mi parte, de que esta iniciativa (de prohibir las corridas de toros) ya saliera rumbo al Pleno, sin embargo, desde hace dos días de que este tema ya fue público, los taurinos y algunos medios de comunicación empezaron toda una campaña en nuestra contra para decir que nosotros estábamos promoviendo la pérdida de empleos", destacó la diputada local Ana Villagrán.

En entrevista con El Sol de México, recordó que el pasado martes los miembros de esa comisión votaron a favor de la propuesta de su presidente, el diputado Jesús Sesma, de brindar 45 días establecidos por ley para "escuchar a aquellos que se sienten vulnerados (...) para ver de qué manera se le puede brindar, nosotros no, sino el Gobierno de la Ciudad de México, una ruta económica para que ellos no pierdan su sustento económico; pues al mismo tiempo que se den cuenta que la tortura del toro ya no puede ser avalada ni permitida en la capital".

Sobre qué diferencia hay en esta iniciativa a otras similares que se han quedado en el congelador, la legisladora panista indicó:

"Es claro que mucha gente dice que otro intento más se va a ir a la basura, pero en este momento yo te diría que no se descarte, que se tomaron estos 45 días a petición del presidente, diputado Jesús Sesma, pues en temas de todo lo que han generado los taurinos, porque toda la difamación que está corriendo ahorita en redes sociales, pues en eso estamos, en 45 días ya sabremos qué es lo que ocurre con el dictamen que si se envía al Pleno o no.

"A título personal yo te puedo decir que estoy convencida, el dictamen ya estaba listo para ser enviado, sin embargo, nos alcanzó la presión de todos estos círculos que son económicamente muy poderosos y están ejerciendo una presión como no te imaginas".

Además manifestó: "Quiero ser bien clara, que la Comisión de Bienestar Animal es una comisión enfocada para velar por los derechos de los animales y lo estamos haciendo bajo el amparo del Artículo 23 de la Constitución de la Ciudad de México que reconoce a los animales como seres sintientes, y aunque todos los que participan en la tauromaquia no quieran aceptar que el toro es un animal, pues entra en una categoría como ser sintiente, que siente cada uno de los actos que en la tauromaquia le provoca dolor".

También manifestó: "Yo creo genuinamente que en este momento la moneda está en el aire (...) porque es un voto que se tiene que tomar mucho a conciencia, aquí si invitaría muchísimo a mis compañeros y compañeras diputadas a que cuando nos toque votar, una vez que llegue al Pleno se haga entendiendo y ponderando más allá de las presiones y los ataques, ahorita estoy sintiendo una campaña de descalificación en Twitter.

"Y la otra es hacer un llamado a la sociedad civil, el tema de que se erradique la tauromaquia le pertenece a tantos activistas que durante tantos años lo han buscado, que nos ayuden a levantar la voz, que nos ayuden a decirle a los diputados, a nosotros mismos de la Comisión de Bienestar Animal y también a los del Pleno que por favor aguantemos en este tema(...) Morena sí trae la línea de que esto no avance", destacó.

En la iniciativa de reforma a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de prohibición de corridas de toros, los diputados que la promueven exponen que este "espectáculo está basado en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el toro, así como en el desprecio hacia los derechos de los animales. Además, de que transmiten valores negativos a la sociedad, tales como el uso injustificado de la violencia, el disfrute con la tortura y el maltrato animal".