Desaparecen altos cargos en el Gobierno de CDMX para bajar presupuesto

El gobierno de la Ciudad de México está haciendo ajustes para disminuir el gasto corriente, por lo que, al igual que la administración federal, está transformando algunas subsecretarías en direcciones generales, cuyos titulares ganarán menos.

Esto lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y precisó que los titulares de estas subsecretarías podrán permanecer en el gobierno, pero ahora en cargos de direcciones generales y con un salario más bajo.

"Estamos dándole oportunidad a los servidores públicos que estén en el gobierno, pero tiene que ser conforme a una disminución del gasto corriente, así que estamos bajando nivel por decirlo así o cambiando el nivel de varias Subsecretarías del Gobierno de la Ciudad y estamos haciendo una revisión para el año que entra también", indicó.

Sheinbaum se puso como ejemplo y dijo que "además de los dos meses de sueldo, estoy donando todo mi aguinaldo y estamos haciendo una invitación a los servidores públicos para lo mismo".

Además, rechazó que se obligue a los trabajadores a comprar boletos para la rifa del avión presidencial; “sí hemos dicho, quien quiera comprar cachitos, como lo hace cualquier ciudadano que queremos contribuir al sector salud público, que es el destino que van a tener todos los recursos de la rifa. Pues yo ya compré cuatro cachitos.

“Y pues le decimos a la gente 'compra tu cachito, no se te vaya olvidar', pero de ahí a que estemos haciendo algo obligatorio, por ningún motivo; y si alguien piensa o alguien le dijo que era obligatorio, no es obligatorio, y si alguien lo está obligando, pues que presente su denuncia a la Contraloría, porque no, no es así”.