Desaparición de la joven María Ángela fue por voluntad propia: Fiscalía de CDMX

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México concluyó que la ausencia de María Ángela fue voluntaria y que no fue víctima de algún delito.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, explicó que la investigación incluyó un análisis a fondo de materiales en video, redes sociales, entrevistas, dictámenes periciales y recorridos en campo y presentó la siguiente línea de tiempo, desde que desapareció en Indios Verdes hasta encontrarla en Neza.

Al denunciar la ausencia de su hija, la madre de María Ángela señaló que el 19 de enero se dirigió en compañía de ella a las oficinas de una institución educativa ubicadas en Tasqueña.

Durante el trayecto la denunciante acudió a un sanitario del paradero, donde su hija esperó afuera y la escuchó hablarle, pero al salir y no verla solicitó ayuda de policías para localizarla

Ese mismo día por la noche, según una secuencia de videos revisada por la Fiscalía y asentada en la declaración de varios testigos, María Ángela arribó al campamento de un colectivo ubicado en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes y ahí le brindaron apoyo al pensar que se trataba de una persona perdida pues les solicitó ayuda para dormir y recibió asilo por parte de una de las integrantes en un domicilio ubicado en la colonia Juárez Pantitlán en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Al día siguiente, 20 de enero, volvió a la Alameda Central, donde la adolescente permaneció la mayor parte del día y caminó por la zona. Luego se trasladó junto a una integrante al domicilio del Edomex donde pasó la noche y le prestaron ropa.

El 21 de enero regresaron a la Alameda. Más tarde las testigos, según señalaron en sus declaraciones, se percataron que se trataba de una joven ausente que era buscada por redes sociales por lo que entablaron contacto con la Comisión local de Búsqueda.

Minutos después, posiblemente al darse cuenta que ellas ya sabían de su identidad, María Ángela dijo que acudiría a la zona de fuentes de la Alameda donde la buscaron, pero ya no la encontraron.

Horas más tarde una de las integrantes del colectivo recibió un mensaje de un celular desconocido donde la menor le dijo que estaba bien. Una vez que el equipo de investigación recorrió el sitio en Neza donde la ubicaron, platicaron con la dueña de una tienda a la que María le pidió un celular prestado desde donde envió el mensaje.

Durante su estancia en el campamento la joven refirió a una de las integrantes que tenía la intención de visitar a una persona en un domicilio localizado en las inmediaciones del sitio donde fue ubicada en Neza.

“Con esta investigación que incluyó revisiones médicas, psicológicas y periciales a la adolescente pudo establecerse plenamente y con elementos contundentes que la menor no presentaba ningún daño y que su ausencia no tuvo relación alguna con la comisión de algún delito”, afirmó Ulises Lara.

El vocero de la Fiscalía insistió en que en el paradero de Indios Verdes no existe una banda dedicada al secuestro.

“Como lo señalamos en días pasados, el MP no tiene documentado ningún caso en el que alguna niña, adolescente o mujer haya sido privada de su libertad en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos de este tipo en inmediaciones del paradero de Indios Verdes o zonas aledañas. Por ello hacemos un llamado a la ciudadania a no prestar atención a falsas versiones o rumores sobre la presencia de una banda o grupo delictivo que opera en la zona con ese modus operandi”, dijo Lara.