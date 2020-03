Descartan toque de queda en CDMX por Covid-19

El toque de queda está descartado para una posible fase tres en la capital del país, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al manifestar que "hoy coincidimos plenamente con el Presidente de la República, no creemos, hay muchos países en democracia que no han llegado a toque de queda ni mucho menos, no lo tenemos planteado en ningún momento".

La mandataria destacó que ha habido mucha responsabilidad de la ciudadanía y "queremos agradecer y estamos evaluando de acuerdo con los casos, esto es algo importante, hay que estar primero en coordinación general con el Sistema Nacional de Salud, con el Estado de México por ser una zona metropolitana y estamos en evaluación permanente.

"Ya vamos a explicar en su momento si nos mantenemos en esta situación, cuánto tiempo tendría que ser, si tomamos medidas más extremas, cuánto tiempo, etcétera, todos los días lo estamos evaluando", explicó.

Además, anunció que en 10 días el Gobierno de la Ciudad de México logró aplicar 128 mil 378 cuestionarios para ubicar posibles casos de personas contagiadas de Covid-19, de los cuales 649 fueron canalizados a la Secretaría de Salud para una evaluación a profundidad y a 43 de ellos fue necesario hacerles la prueba para confirmar o descartar la portación del nuevo coronavirus, cuyos resultados están aún pendientes.

Informó que el cuestionario base que se aplica vía SMS al 51515 enviando la palabra covid19, en la página test.covid19.cdmx.gob.mx y el 565811, en todos los casos de manera gratuita para evaluar posibles casos, fue adaptado a la fase 2 de la emergencia sanitaria, por lo que se retiraron las preguntas sobre antecedentes de viaje y se robustecieron aquellas vinculadas con los síntomas de las personas.

El protocolo funciona así: si una persona tiene como resultado síntomas leves en el tamizaje se canaliza a Salud para dar seguimiento y definir si amerita o no una visita médica domiciliaria.

Si una persona presenta síntomas graves se le contacta a través de Locatel para corroborar; en caso de ser afirmativo, se canaliza al 911 y se le asigna una clínica o una ambulancia.

Como resultado de estas pruebas a distancia se han atendido a 586 personas vía telefónica, de las cuales 70 derivaron en visita domiciliaria y 43 a su vez en pruebas por parte del Instituto de Diagnóstico y Pruebas Epidemiológicos (INDRE), cuyos resultados están pendientes. Solamente en ocho casos se hizo la remisión a una clínica sanitaria, pero por otros padecimientos.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina señaló que se contratarán a 100 médicos y médicas para reforzar la atención a través de este programa emergente de consulta remota, el cual se implementó para evitar la saturación de los hospitales que están atendiendo los casos positivos de COVID-19.

"Queremos tener la certeza de quien está llamando tenga la atención de una médica, que no sea otro trabajador de la salud, ahora que van a ser más frecuentes las llamadas", expuso.

Precisó que 50 serán para el personal de Locatel y el resto para el de 911, que trabajan en coordinación, incluso ambos servicios están en las oficinas del Centro de Comando, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano (C5).

Por su parte, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano comentó que los casos de personas que resulten positivos de Covid-19 y no presenten síntomas graves, podrán superar la enfermedad desde sus casas, con aislamiento domiciliario y analgésicos.

Sin embargo, los familiares sí tendrán que extremar precauciones como el lavado constante de manos, uso de cubrebocas, desinfección de superficies, que la persona contagiada tenga trastes para su uso exclusivo y se desinfecte su ropa constantemente.

Como se ha informado, la Ciudad de México contribuirá con cuatro hospitales para atender casos graves en caso de ser necesario, además de que se comprarán 400 ventiladores, de los cuales ya recibieron 114 y se tienen otros 491 para el uso cotidiano de la red hospitalaria que podrían ser usados en caso necesario.

Los hospitales son el de Especialidades Dr. Belisario Domínguez; el General de Tláhuac Matilde Montoya; el General de Álvaro Obregón Enrique Cabrera y el General del Ajusco Medio Dr. Obdulia Rodríguez.