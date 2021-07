Desempleo las empuja a ser limpiaparabrisas

“¿Te ayudo, flaca?”, pregunta la contadora Erika, antes de intentar ayudar a una de sus compañeras limpiaparabrisas. En total son 10 las mujeres que diariamente llegan al cruce de las avenidas Fray Servando Teresa de Mier y Congreso de la Unión.

Hay tres generaciones de familias que viven de limpiar los vidrios de los autos sobre estas vialidades. Ahí se la pasan María, Melissa, Yoselin, Elena, Erika y Angélica, cuatro de ellas están dedicadas a este oficio por el desempleo que provocó la Covid-19.

Érika tiene 37 años y apenas lleva dos días usando el limpiavidrios, agua con jabón y la franela. Con la cara muy maquillada, como si fuera a una fiesta y contrario a la forma de andar del resto de sus cuñadas y conocidas, intentaba ganar algo de dinero pidiendo permiso a los automovilistas para quitar el polvo.

La mayoría no le da acceso, su timidez y miedo a recibir una grosería o un golpe con el coche, la detenían, por lo que se juntaba con sus compañeras para enseñarse a limpiar antes de que el semáforo cambiara a verde.

Érika tenía nueve años en su empresa, pero por el Covid-19 la despidieron, junto a otra contadora, y dejaron con empleo a su compañero. Ante la necesidad llegó al semáforo, además, su esposo junto a sus suegros son los encargados de esta zona.

“En la empresa nos dijeron que cuando termine lo del Covid que nos hablaban, pero pues no, hubo mucha gente que despidieron, de hecho en la empresa que trabajaba éramos tres contadores, nada más se quedó uno, a las dos mujeres nos despidieron y dejaron al hombre”, platicó.

Abigail Rodríguez Nava, profesora e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, comenta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que hay 55 millones de personas en el país económicamente activas y cerca de 28 por ciento trabaja en el sector informal, es decir empleos que no tienen prestaciones de seguridad social.

La especialista en política económica considera que por lo que pasa Érika es un ejemplo de que hay más valoración por el trabajo masculino que por el femenino y son cosas que no deberían ocurrir.

SIN APOYO, SIN CENSO

Empezó a llover, como suele ocurrir durante los días de verano en la Ciudad de México, y Angélica, junto al resto de sus compañeras, huyó del semáforo para resguardarse debajo de la estación del Metro Fray Servando.

Angélica perdió el empleo debido a la crisis que trajo consigo el Covid-19 y recién cumplió un año llevando dinero para sus hijos desde este semáforo. Fueron sus sobrinas quienes la invitaron a unirse al grupo de mujeres que están en este espacio. “Pues la verdad, es como que fuera algo fácil, porque no te piden papeles, estudios, experiencia, aquí mismo la vas obteniendo”.

En la cremería que trabajaba ganaba 900 pesos a la semana, y actualmente, cuando llueve de 150 a 200 pesos diarios, y lo máximo que se ha llevado son 400 pesos sin lluvia.

Melissa tiene 24 años de edad, hace poco menos de dos años intentó abandonar el aseo de los carros y se juntó con el papá de sus hijas. 15 años atrás su papá, quien toda su vida ha vivido de esto, le enseñó cómo se podía ganar dinero en un semáforo.

Pero después de tomar valor y separarse de su ahora expareja violenta, regresó a ganarse una moneda para sacar adelante a sus hijas.

“Dije que por mi misma tengo salir adelante, entonces, lo dejo, y yo me pongo de checadora, pero lamentablemente de checadora nada más era de una cierta hora en la noche, pero había veces que llovía o hacía frío, tenía que llevarme a mis hijas, porque no tenía con quién dejarlas. Había veces que le pedía permiso al coordinador, porque mi hija se enfermaba mucho por los cambios de clima, pero me decían que no, entonces, opté por mejor venir a trabajar de limpiaparabrisas”, explicó.

Su empleo, aunque es una alternativa a la crisis, no está regulado en la Ley de Personas No Asalariadas, que incluya a franeleros y boleros, por ejemplo.

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, informó vía transparencia que tiene un registro de 8 mil 714 franeleros a lo largo de la ciudad, de los cuales 122 son mujeres, pero en este censo no están las limpiaparabrisas.





En 2019 se presentaron dos iniciativas al Congreso local, el único facultado para poder integrar este trabajo a la Ley, pero no fueron apoyadas por los distintos partidos políticos, detalló el diputado local, Nazario Norberto.

El legislador capitalino agregó que de haberse aprobado estas mujeres habrían tenido derecho a formar parte de un censo, y con ello a recibir apoyo económico cuando el trabajo sufriera afectación como lo sucedido durante la pandemia por Covid-19.