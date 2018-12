Deseo un pavo para la Navidad: Francisco, barrendero desde hace 30 años

Un día después de la Navidad era preferible quedarse en casa para Francisco Javier Rivera, el barrendero de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo; deseaba que se celebrara en domingo o miércoles para que con sus dos descansos junto a esta festividad pasara más en familia.

Aunque sabe que un día después de la festividad más esperada por la mayoría de los niños en los mercados y las viviendas el número de toneladas de basura crece, pero esto no es lo importante, sino estar más tiempo con sus seres queridos.

“Basura, basura”, es el grito que lo distingue entre los trabajadores de limpia en la calle Juventino Rosas, pues se para frente a las puertas avisando que está listo para recibirla.

Lleva 30 años limpiando esta zona, 25 de éstos sólo relevaba a su compañero, pero la jubilación de él le permitió que desde hace un año le dieran el área de forma permanente.

Dijo que desconocía si el gobierno de la Ciudad de México o la alcaldía Cuauhtémoc les iban a hacer un festejo navideño, porque a veces les hacen fiesta de fin de año.

“Yo creo que no porque luego ponen el anuncio para la invitación para fin de año y no lo he visto”, dijo.

La Nochebuena la pasará en su casa, junto a la familia, la cual está integrada por ocho miembros: sus tres nietos, esposa, dos hijas, más el yerno.

Manifestó que deseaba que su cena para Nochebuena fuera un pavo, era su primera opción, pero todavía no había seguridad, iba a analizarlo con su bolsillo.

Rivera, tiene 55 años, trabaja de miércoles a domingo, percibe un salario de casi nueve mil pesos mensuales, libres de impuestos.

El día después de Navidad, además de que se incrementa la basura, también a veces pero muy pocas veces los ciudadanos les dan obsequios, y cuando eso sucede les regalan bebidas alcohólicas.

“Es muy rara la gente que te regala unos calcetines, playera, antes sí tenía a una ciudadana que me regalaba, pero como me movieron para acá pues ya no la veo”, recordó.

Un día después de Navidad queda bastante basura, pero el apoyo económico que les dan las familias en esta fecha incrementa, y lo reanima económicamente.

Así que el miércoles iniciará con su trabajo desde las 6:30 am en la calle Sebastián Bach sobre Juventino Rosas hasta llegar a la calzada Misterios.

