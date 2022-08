Designan a Sebastián Ramírez como nuevo presidente de Morena para la CDMX

Sebastián Ramírez, extitular de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana del gobierno capitalino,fue elegido por el Consejo Estatal de Morena, como nuevo presidente de Morena en la Ciudad de México.

El exvocero de Claudia Sheinbaum, prometió que para el 2024 la Ciudad de México se pintará de guinda, porque harán el trabajo de recuperar a los ciudadanos a través de la compra de conciencias y de informarles que no es conviene la oposición, así lo dio a conocer en conferencia de prensa, donde estuvo acompañado del dirigente nacional, Mario Delgado.

Indició que Morena ha cumplido haciéndolos participar, ante las campañas de desprestigio y de odio y mensajes clasistas misóginos de la oposición.

Además que trabajarán para cuando un vecino está comprando un discurso de la oposición, ahí es cuando va entrar Morena, para señalarles que no les conviene y para retomar su conciencia para que no caigan en manos de “los de la mafia del poder”.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó sobre la celebraron el congreso estatal de la Ciudad de México que recibió a 232 congresistas electorales el pasado 30 de julio.

Durante el proceso se eligió al nuevo presidente del Consejo de la Ciudad de México, a su comité y se votó por Francisco Chiguil como consejero estatal de la Ciudad de México.

Además, la presidencia del comité estará a cargo de Sebastián Ramírez; en la Secretaría General; Lurdes Paz, secretaría de Finanzas Emiliano Álvarez y en organización, Ana María Rodríguez, entre otros.

Conferencia de prensa del congreso estatal Morena, con la presencia del Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado. Foto: Romina Solis | El Sol de México

Para ser militante hay que formarse políticamente: Mario Delgado

Mario Delgado manifestó que la reforma más importante que se está gestando en el partido es que, quien quiera ser militante de Morena deberá que pasar obligatoriamente un proceso de formación política.

“A partir del primero de octubre quien quiera ser parte de Morena tendrá que inscribirse en el Instituto de Formación Política y que tomar los cursos de formación política y quedará habilitada su militancia”.

El líder morenistas presumió que en cuatro años han ganado 22 gubernaturas, la mayoría en la Cámara de Diputados, y advirtió que su meta no es puramente electoral, la principal meta es la regeneración del país y con la responsabilidad y principios y valores de no mentir y no robar.