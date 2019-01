DIF va contra la obesidad y desnutrición en la capital

La meta principal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la Ciudad de México es combatir tres problemas de salud graves en los menores como lo es la obesidad, la desnutrición y la anemia, destacó su titular, Esthela Damián.

En entrevista para El Sol de México la funcionaria anadió: “Lo que nosotros queremos combatir (también) es la programitis social que no vemos que haya dado buen resultado”, y sentenció que así como desaparecieron la entrega de despensas también se analizan en este momento el resto de los programas sociales, pues el gobierno capitalino busca desaparecer el clientelismo político.

Damián es conocida por ser una abogada de carácter fuerte, tiene tres hijos, en 2015 abandonó las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para irse a Movimiento Ciudadano, de donde la llamó la jefa de Gobierno, Claudia SHeinbaum Pardo.

Otros de los programas a los que van a darle prioridad es el de los Centros de Educación Inicial, junto a los Alimentos Escolares en las escuelas públicas de educación básica.

Por eso se incrementó a 100 millones de pesos el presupuesto del programa de desayunos, para llegar a 85% de la matrícula en preescolar y primaria.

La nueva directora del DIF a su llegada se encontró con una estructura de trabajadores de confianza “obesa”, con funciones que no eran importantes para los programas de la institución; ejemplificó al señalar que esto sucedió en algunas áreas donde se atendían temas de salud o de cooperativas que por facultades no le correspondía.

También se tenía una dirección ejecutiva para el programa social de niños talento, por eso se quitaron 73 puestos de confianza.

¿Cuántos programas ya no se mantienen, a parte de las despensas?

En estos momentos es el único que se ha quitado, todos los demás se mantienen, sin embargo, habrá ampliación de algunos programas con los que ya se contaba y lo que estamos buscando es que los programas se mejoren en la calidad, los contenidos y tengan objetivos más concretos en beneficio de la ciudadanía.

¿Qué otros programas se van a ampliar?

Los centros de educación inicial, la matrícula va a crecer 200%, ya no habrá ningún costo por mensualidad, queremos lograr la gratuidad con calidad, no nos interesa que se tenga un servicio de gobierno para los centros de educación infantil, donde la mamá no tenga la confianza de dejarnos a sus hijos.

Estos centros darán atención odontológica, estarán adentro o muy cerca, y las consultas serán gratuitas.

Estamos identificando aquellos que no cuentan con espacios físicos, por ejemplo, filtro exprés para revisión médica, para trabajo social o psicológica, y los 245 centros contarán con una ludoteca.

El programa de cuna se mantiene, pero en 2020 habrá cambios, nos puede explicar…

Se mantiene en este momento el de Cuna, no se tiene considerado que se amplíe, justamente son de las cosas que estamos revisando con mucho detalle sobre todo con el Evalúa, porque son de estas políticas públicas que tuvo la administración anterior, pero que no observamos que tenga un beneficio directo sostenido en donde se haya combatido la vulnerabilidad o la pobreza.

¿Se mantienen sus comedores?

Sí, los 116, y la cuota es de 10 pesos en cada una de las 16 alcaldías.

¿Cuál es el objetivo de la nueva academia de lenguas que se abrió en Xochimilco?

Lograr la inclusión laboral. La academia les dará el reconocimiento oficial de la SEP (Secretaría de Educación Pública), cuenta con maestros presenciales y en línea.

Al año tendrá la capacidad de atender mil estudiantes, y será gratuito.